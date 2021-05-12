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Гаряча Міша Романова розчулила фото з сином: вперше на відпочинку

Автор: Lite

Співачка Міша Романова вперше зі своїм сином Мартіном полетіла на відпочинок на турецьку Рів'єру.

Яскравими і зворушливими фотографіями з відпочинку колишня учасниця групи "ВІА Гра" поділилася в своєму акаунті в Instagram.

На знімках артистка демонструє розкішну фігуру. Особливий фурор у підписників викликало відео Романової, де вона позує у відвертому червоному купальнику на тлі морських хвиль під пісню "Wicked Games" виконавця The Weeknd.


"Яка насолода бачити таку красу", "шикарна", "красуня, так тримати!" - пишуть захоплені шанувальники співачки.

Судячи зі знімків, малюк Мартін, який позує в симпатичному плавальному жилеті і за обидві щоки наминає місцеву їжу, більш ніж задоволений. Задоволена і молода мама, яка не приховує емоцій.

"Ідеальні травневі свята і ніяких турбот! Ми з сім'єю знайшли прекрасне місце на турецькому узбережжі. Тут, правда, як в кіно. Красиво, комфортно, весело, смачно, а головне, безпечно, що дуже важливо в сучасних реаліях. Цей райський куточок я дійсно рекомендую", - коментує свій відпочинок Міша Романова.

Фото: Міша Романова на відпочинку в Туреччині (instagram.com/misharomanova)

Раніше ми писали про те, що Міша Романова в напівпрозорій сукні захопила мережу красою.

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