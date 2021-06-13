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Екс-дружина Позитива висловилася про зради і справжню причину розлучення: я з цим жила

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Неділя 13 червня 2021 10:06
Екс-дружина Позитива висловилася про зради і справжню причину розлучення: я з цим жила Позитив з колишньою жіночною Ганною Андрійчук (фото: instagram.com/positiff)
Автор: Lite

Новина про розлучення екс-учасника Время и Стекло і учасника гурту MOZGI Олексія Завгороднього Позитива та його дружини дизайнера Анни Андрійчук прогриміла як грім серед ясного неба, адже молоді люди були разом ще зі шкільних років. Позитив довго уникав запитань журналістів про стосунки з дружиною і не ділився новинами, поки сама Анна не розкрила подробиці в реаліті своєї кращої подруги Насті Каменських "Девочки рулят". Олексій зізнався, що був не в захваті від ідеї дружини розповісти про розлучення таким чином, але прийняв її рішення. Тепер дівчина вирішила прокоментувати розпад зіркової сім'ї.

В програмі "Світське життя" вона зізналася, що рішення розлучитися не було спонтанним, і пояснила, що ж стало каталізатором розриву відносин.

"Я так довго тягнула кота за одне місце. У нього завжди на першому місці була робота і музика. Мені не 18 років, я хочу сім'ю, я хочу дитину. Тому, я думаю, що це стало найбільшою причиною. Я не можу сказати, що він не хотів, якось не склалося у нас з цим", - зазначила Ганна.

Дизайнер також выдповыла на питання, чи мали місце в екс-парі зради, адже чутки про це ходили давно. Дівчина пояснила, що знала спочатку про зворотний бік життя з публічною людиною.

Екс-дружина Позитива висловилася про зради і справжню причину розлучення: я з цим жила

Позитив і Анна не відразу прийняли рішення про розлучення (фото: instagram.com/annchuk)

"Він артист, він популярний, він красивий і, звичайно, про зради говорять завжди, тому що це найцікавіша тема. Звичайно, я це чула, але я дружина, яка вибрала чоловіка-артиста, тому я з цим жила", — зазначила Ганна.

Екс-дружина Позитива зізналася що два роки пара намагалася налагодити стосунки. У цей час вони вже не жили разом, але дали собі другий шанс – намагалися зустрічатися, ходити на побачення, їздити разом на відпочинок і планувати спільне майбутнє. Але дива не сталося - сім'я розпалася. Цю новину Анна приховала навіть від рідних, які дуже болісно відреагували на розпад пари.

Андрійчук розповіла подробиці про розлучення з Позитивом

Так, вона зізналася батькам лише через пару місяців після того як роз'їхалася з чоловіком. Батько Анни тільки півроку тому знайшов у собі сили поговорити з дочкою на тему її розлучення.

Екс-пару зараз об'єднують виключно ділові відносини - вони обговорюють лише питання шлюборозлучного процесу. Екси вже встигли розділити спільно нажите майно. Вони продали квартиру і розділили виручені гроші навпіл.

Нагадаємо, що раніше про розлученні кращої подруги висловилася Настя Каменських. Вона уточнила, що знала про розлад пари Анни та Олексія, але ретельно берегла їх сімейні таємниці.

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