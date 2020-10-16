Екс-дружина Серьоги розповіла про насильство в сім'ї та зробила гучне зізнання

Колишня дружина репера Серьоги Поліна Ололо відверто розповіла про жахи, які їй довелося пережити за час спільного життя, а також поскаржилася на зради з боку музиканта та побиття.

Зараз "баталії" екс-подружжя продовжуються, але тільки вже в суді через синів - хлопчики Марк і Платон живуть з батьком, а Поліна намагається домогтися права бачити своїх дітей. Однак артист вперто не відвідує засідання, розповіла дівчина в інтерв'ю Анні Олицькій в проекті "Без комплексів".

Ололо розповіла, що познайомилася з Сергієм Пархоменком, коли він шукав двох дівчат-мулаток у свій колектив (Поліна народилася в Києві, її батько - з Конго, а мама українка). Дівчина згадала, що музикант їй дуже сподобався своєю серйозністю, ввічливістю, а головне - чарівливістю. Тоді між ними спалахнула "іскра", і Серьога зробив зізнання про свою закоханість, причому в незвичайній формі. Так, воно прозвучало 1 квітня зі слів "я тебе звільняю" - тоді в групі існувало табу на романи між учасниками.

Попри те, що репер був одружений, роман з Поліною був дуже бурхливим. Музикант запевнив дівчину, що з дружиною "тільки живе в одній квартирі", і тоді Ололо не замислювалася про те, що фактично стає розлучницею.

Коли закохані почали жити разом, Поліна дуже хотіла узаконити стосунки, однак Серьога постійно уникав теми шлюбу і пояснював, що за натурою - "самотній вовк". Після народження їх первістка Марка, сім'я переїхала в Крим, де жили батьки музиканта. Сам же репер приїжджав на півострів раз на місяць.

Коли їх народився другий син Платон і діти трохи підросли, сім'я переїхала до Києва. Поліна розповіла, що тоді Серьога, який був суддею шоу "Х-Фактор", почав їй зраджувати. Одного разу дівчина побачила на пошті його листування, в якому звучала така ж стара історія: "я з нею не живу, ми спимо в різних кімнатах, нас пов'язують тільки діти". Незабаром романи артиста на стороні підтвердили його друзі, каже Ололо.

Але Серьога запевняв, що ні з ким не зустрічався і всіляко заперечував зради, а також запропонував одружитися. Цього разу не погодилася вже сама Поліна.

Поліна Ололо з синами Марком і Платоном (фото: соцмережі)

"Але я відмовила. Це було занадто. Така пропозиція за таких обставин", - пояснила своє рішення дівчина.

Через деякий час Поліна передумала і пара почала готуватися до шлюбу, але потім вона знову змінила рішення, і в результаті, як здивувала зізнанням дівчина, вони так і не оформили свої стосунки.

Ололо поскаржилася на насильство в сім'ї через ревнощі, - Серьога запідозрив її у романі з одним з учасників "Х-Фактора" - і що одного разу музикант побив її "мало не до смерті".

"Ми посварилися перед Новим роком. Я випадково знайшла в його машині коробочку для кільця. Потяглася за нею, і почула стільки крику на свою адресу. Ми так посварилися... Він бив мене кілька годин. Вся шуба була в крові, обличчя в крові. Він забрав мій телефон, поки я втратила свідомість... Я не пам'ятаю, скільки разів я втрачала свідомість, скільки разів він бив мене по голові. Це було незліченна кількість разів. Я кричала так, але ніхто не відреагував, водій знаходився на другому поверсі", - розповіла Поліна.

Після цього інциденту вони прожили разом ще 2 роки, а розлучилися після гастрольного туру Штатами.

Відео: Поліна Ололо розповіла про зради Серьоги та насильство в сім'ї

Нагадаємо, раніше Серьога відповів на звинувачення екс-дружини у викраденні дітей та виступив з офіційною заявою після гучного скандалу.

Також ми писали про те, що екс-дружина Серьоги розповіла про залежність музиканта і що той піднімав на неї руку.