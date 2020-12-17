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Ектор Хіменес-Браво вперше засвітив свій розкішний будинок під Києвом

Автор: Світлана Мащенко

Суддя популярного кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розсекретив, як виглядає його будинок під Києвом.

48-річний шеф-кухар написав в Instagram, що в цьому місці почуває себе, як у Британії, показавши яскраві фото будинку та двору з басейном.

"Ці милі будиночки викликають у мене теплі асоціації з подорожами. Кожен раз, коли я повертаюся додому, то відчуваю себе у Британії. Цей неповторний стиль переносить мене в передмістя Лондона", - пише 48-річний Ектор.

Ектор Хіменес-Браво показав будинок під Києвом (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Його житло розташоване в місті Ірпінь серед інших елітних будинків котеджного району.

Ектор Хіменес-Браво пише, що це місце ідеально підходить для проведення фотосесій.

Цікаво, що котеджний район знаходиться в рекреаційній зоні між віковічних дубів. Всього в ньому розміщено 13 таунхаусів і 10 котеджів.

Будинок Ектора Хіменес-Браво в Ірпені (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Ектор Хіменес-Браво прославився в Україні завдяки участі в кулінарному шоу "МастерШеф". Він - канадський та український шеф-кухар, бізнесмен і телеведучий колумбійського походження.

У своїй кулінарній концепції шеф-кухар об'єднав різні методи приготування їжі і ґрунтується вона на ідеї мультикультуралізму.

Раніше ми писали, що в українських школах будуть готувати за рецептами переможця "МастерШеф".

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Новини України МастерШефЭктор Хименес-Браво