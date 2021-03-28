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Олена Кравець показала підрослих двійнят: зовсім дорослі

Новость на русском → Неділя 28 березня 2021 08:51
Олена Кравець показала підрослих двійнят: зовсім дорослі Олена Кравець (фото: instagram.com/lennykravets)
Автор: Анна Кисельова

Відома українська актриса, а також зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець нещодавно давала коментар Катерині Осадчій. Поставити питання ведуча підійшла до знаменитості, коли та була в оточенні родини. В результаті в об'єктив також потрапили двійнята Іван і Катерина.

Про це йдеться у "Світському житті".

Зірка стала мамою тричі - у 2003 році вона народила дочку Марію, а у 2016-му - двійнят Івана і Катерину. І на публіці Кравець з'являється в оточенні сім'ї вже не перший раз. На цей раз актриса веде молодших дітей на балет. Але зірка каже - не висиджують тривалі вистави, хоча у позитивному сенсі дивують своєю поведінкою.

Крім того, подружжя поділилося, що віддали двійняток Катерину та Івана на бальні танці. Олена і Сергій також зізналися, що мріють піти займатися латино-американською хореографією.

До речі старша дочка Олени Кравець нещодавно святкувала день народження, Марії виповнилося 18 років. Зіркова мама скаржиться, що дочка її з батьком на день народження не покликала. При цьому подружжя розповіло, що вечірка з нагоди святкування повноліття була досить масовою.

Нагадаємо, що раніше актриса Олена Кравець прокоментувала свій відхід з "Квартал 95". Гумористка перевтілилася в легендарну Тіну Тернер, виступивши з хітом Simply the best. А в інтерв'ю за кулісами артистка зробила заяву про свою участь в "Жіночому кварталі".

Раніше в мережу потрапили фото стильних інтер'єрів приватного будинку Олени Кравець в Києві.

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