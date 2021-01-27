Еллерт видав інтимні подробиці про Мішину та зізнався, що його в ній дратує

Переможець "Холостячки" і обранець Ксенії Мішиної, Олександр Еллерт вирішив відповісти на особисті, а часом каверзні запитання шанувальників пари і видати інтимні секрети. До речі, актриса не залишилася осторонь і теж сказала своє вагоме слово.

Так, в Instagram-stories Ксенія показав, як вони з Олександром читають запитання підписників і відповідають на них в камеру. Наприклад, Еллерта запитали, яка актриса в ліжку. Він порахував питання некоректним, але відповів жартома: "Зручна". Потім автор "Квартал 95" поправив себе: "Неперевершена!".

Найсексуальніше в Ксенії, на думку Еллерта – це ніс. "Воно все в комплексі працює, складові", - серйозно зауважив Олександр. Він також додав, що щасливий з актрисою.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт закохані і щасливі (фото: instagram.com/ellert_a)

На питання, чи дійсно пара разом тільки за контрактом, чоловік відповів з гумором: "Так, це правда. І контракт на все життя, тому я чекаю його закінчення".

Також Ксенія розповла, що її найбільше бісить в обранцеві, коли у нього скривджене обличчя. А він, у свою чергу зазначив, що дратується, коли Ксенія наговорює на себе: "А мене, коли ти ходиш і кажеш: "Я набрала у вазі, я жирна, я товста".

Також Еллерту буває соромно перед коханою, коли він щось пообіцяв і не зробив. "Це прямо такий осад".

Ксенія і Олександр видали особисті секрети один про одного

Нагадаємо, що раніше Ксенія Мішина в рушник на голе тіло станцювала експромтом перед Олександром Еллертом.

До речі, нещодавно відомий радіоведучий Слава Дьомін "викрив" стосунки Ксенії Мішиної і Олександра Еллерта.