Друзі, шампанське та подарунки: Ембер Херд з розмахом відзначила перемогу над Джонні Деппом

На днях нарешті прийшли до завершення судові розборки між Джонні Деппом та виданням The Sun, що популярний актор притягнув відповідальності за наклеп. У статті вони назвали Деппа чоловіком, який бив свою дружину, що він категорично спростовував. Тим не менш, виданню вдалося довести, що правда на боці екс-дружини.

Дівчина весело відзначила свою перемогу (фото: http://amberheard.org)

Джонні Деппа визнали винним у домашньому насильстві, і Ембер Херд вирішила відзначити свою перемогу з розмахом. 34-річна актриса влаштувала вечірку для близьких і друзів у себе вдома. Подробиці цієї зустрічі поки не відомі, але фото, зроблені після неї, говорять про те, що Херд провела її бурхливо. Тут були всі атрибути веселого торжества: повітряні кулі, квіти і навіть величезна надувна пляшка шампанського.

На фото, зроблених поруч з будинком актриси, Ембер зворушливо обіймається з рідними. Також зірка йде по вулиці, широко посміхаючись і не ховаючись від фотографів, а навіть навпаки – на одному фото вона весело махає рукою, не звертаючи уваги на папараці і дивлячись прямо в камеру. В руках вона тримала подарунки, які, по всьому, їй подарували друзі на честь такої події.

До речі, вбиратися на вечірку вона не стала. Херд була в простій білій майці, надягнутый на голе тіло, а також зелених штанях. Волосся вона підняла і зафіксувала за допомогою хустки.

Нагадаємо, тепер карьера Джонні Деппа під серйозною загрозою.