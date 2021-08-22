Ще брюнетка: в мережі з'явилося рідкісне фото 14-річної Тіни Кароль

Майбутня зірка сидить на стільці в компанії інших артистів. На ній - чорне міні-плаття, а волосся зібране в хвіст. Цікаво, що тоді Тіна була ще брюнеткою з темним волоссям - зараз же всі її знають, як яскраву блондинку.

Тіна Кароль у 14 років на фестивалі "Чорноморські Ігри" (фото: instagram.com/_fantina)

Шанувальники згадали інтерв'ю співачки виданню "КП в Україні", де вона розповіла про початок свого творчого шляху. Кароль відзначала, що він почався саме з цього фестивалю. Тоді, в 1999 році, співачка посіла третє місце і дуже засмутилася.

"У той момент, коли я ридала за лаштунками, мама строго мені сказала: "Нічого плакати, визначайся: або ти серйозно далі займаєшся музикою, або все кидаєш. Я все зважила - і на наступний рік вирушила вступати до Київського музучилища... " - поділилася Тіна.

До слова, співачка відреагувала на публікацію даного фото, залишивши сердечка в коментарі.