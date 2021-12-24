Ще дві жінки звинуватили Кріса Нота в сексуальних домаганнях: мовчали через страх

Даний інцидент стався майже 20 років тому. Але весь цей час виконавиця змушена була мовчати через владу актора, який погрожував зруйнувати її музичну кар'єру. Тепер же, коли багато жінок поділилися своїми історіями, вона зважилася.

Скандал з Крісом Нотом не вщухає: до списку жертв приєдналася ще дві жінки. Одна з них – співачка Ліза Джентіле. Жінка виступила з офіційною заявою у форматі відеоконференції, де розповіла про грубість сексуального характеру з боку актора.

За словами Лізи, вони з Крісом були приятелями, так як в нульових вони часто бачилися в спільній компанії.

"У 2002-му році Кріс запропонував підвезти мене додому на таксі після дружньої вечері в ресторані. Було близько півночі. Я погодилася, так як давно його знала. Ми приїхали до мого будинку, і він виявив бажання подивитися мою квартиру. Ми піднялися наверх. Я попередила, що в іншій кімнаті сплять мої сусіди по апартаментах, і ми пройшли на кухню", – розповіла Ліза. Коли вони опинилися на кухні, Нот став проявляти до неї наполегливість, обсипаючи поцілунками і торкаючись інтимних частин тіла.

Ліза Джентіле (фото: instagram.com/lisagentilemusic)

"Він сперся на стільницю і силою підтягнув мене до себе. Потім Кріс схопив мене за груди і почав сильно її стискати. Він проник мені під бюстгальтер і продовжив робити те ж саме. Мені було дуже боляче. Слідом він примусив мене підняти вгору його майку, і я побачила його оголений торс. Він схопив мої долоні і притиснув їх в область свого пеніса. Я намагалася змусити його зупинитися. У якийсь момент мені вдалося його відштовхнути і вирватися, сказавши, що я не хочу з ним сексу. У відповідь він почав відпускати образи на мою адресу, а потім стрімко покинув мою квартиру", – розповіла артистка.

Наступного ранку Ліза Джентіле отримала повідомлення від Кріса Нота, який погрожував знищити її кар'єру в шоу-бізнесі, якщо вона комусь повідає про те, що трапилося.

Кріс Норт з дружиною (фото: Getty Image)

"Я не заявляла про цей інцидент публічно, так як боялася Кріса. Він був дуже впливовою людиною у сфері медіа. Але зараз я виступаю на підтримку чотирьох жінок. Я думаю, що суду слід виділити нам окремий день, щоб ми могли прийти і дати офіційні свідчення. Пана Нота необхідно притягнути до відповідальності", – уклала співачка.

Раніше перед нею дублерша Крістін Девіс з "Сексу у великому місті" Хізер Крістін звинуватила актора в домаганнях. Актриса розповіла про токсичну поведінку Нота на зйомках. Так, одного разу він провів рукою по її спині і сідницях, а іншим разом, вказуючи на іншу дублершу, сказав: "Я хочу, щоб її зв'язали, заткнули рот кляпом і привели в мій трейлер".