Секс-скандал навколо Містера Біга: як відреагували дружина Кріса Нота і колеги по "Сексу у великому місті"

Після прем'єри продовження "Сексу у великому місті" – "І просто так" - на Кріса Нота обрушилася низка скандалів . Відразу три жінки вирішили винести на загальне обговорення насильство з боку Містера Біга, яке їм довелося пережити.

Кріс Нот відразу ж відреагував на заяви, зазначивши, що зв'язки були за взаємною угодою.

"Звинувачення проти мене від людей, яких я зустрів роки, навіть десятиліття тому, категорично помилкові. Ці історії могли статися 30 років тому або 30 днів тому – "ні" завжди означає "ні", це та грань, яку я не переступав", - сказав він.

А ось дружина актора - Тара Уілсон зберігала мовчання. Тепер же журналістам The Sun вдалося з'ясувати, як відреагувала жінка на звинувачення в бік чоловіка. І судячи з усього, публічної підтримки чекати не доводиться. Як стверджує інсайдер, Тара дуже пригнічена.

Кріс Норт з дружиною (фото: Getty Image)

"Його дружина навіть не здогадувалася про те, що у нього протягом тривалого часу були романи на стороні", – говорить він. – Вона в Лос-Анджелесі і дуже засмучена... Вона не дуже добре себе почуває. Вони планували провести Різдво разом, але зараз це невідомо".

Справа в тому, що відносини Тари і Кріса почалися в 2004 році. У той час, коли Кріс мав зв'язок з однією з передбачуваних жертв.

Колеги висловили своє ставлення до подій (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Також днями на події відреагували колеги Кріса Нота по серіалу "Секс у великому місті": Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс. Вони опублікували спільну заяву:

"Ми шоковані і глибоко засмучені звинуваченнями на адресу Кріса Нота. Ми підтримуємо жінок, які змогли поділитися цим складним і болючим досвідом. Це було важко зробити, і ми дякуємо їм за сміливість".