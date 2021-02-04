Ще молодше: 54-річна Сальма Хайєк показала, як "освіжити" обличчя за допомогою одягу

Сальма Хайєк постала перед фанатами в новому стильному образі. Спекотна актриса приміряла класичний лук, який чудово гармоніював із кольоротипом зірки, а також підкреслив її струнку фігуру і вічну молодість.

Сальма Хайєк виглядає неймовірно молодою (фото: instagram.com/salmahayek)

Аутфіт Сальми складався з чорної блузи з бантом спереду у великий білий горох, яка візуально "освіжила" обличчя знаменитості, і чорного блейзера. Макіяж вона зробила легкий, виділивши очі. А волосся поклала на рівний проділ, злегка завивши від обличчя на кшталт "ангелів" Victoria's Secret. Сальма, яка обожнює жартувати зі своїми послідовувачами, зробила три фото, додавши до них підписи. Актриса натякає, що всі її думки зайняті тільки їжею.

Сальма Хайєк обожнює жартувати (ролик: instagram.com/salmahayek)

Пізніше вона виклала в Instagram ще один жартівливий короткий ролик, де позує в схожій за фасоном блузі, але леопардового забарвлення. Мережа опинилася просто в захваті від краси Сальми та її молодого вигляду. Зірка записала ролик, запрошуючи до перегляду нової програми з її участю - "Пізнє шоу зі Стівеном Кольбером". Але фанати заодно не змогли не захопитися її почуттям гумору і нев'янучою красою.

Нагадаємо, Сальма обожнює демонструвати її, публікуючи фото в купальтниках і селфі без макіяжу.