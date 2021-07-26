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Ще стрункіша: Барбара Палвін похвалилася ідеальною фігурою у відвертому купальнику

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Греція, Понеділок 26 липня 2021 18:23
Ще стрункіша: Барбара Палвін похвалилася ідеальною фігурою у відвертому купальнику Барбара Палвін (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: RBC.UA

Барбара Палвін вже давно не ділилася нічим зі своїми шанувальниками. А тому низка нових постів стала сюрпризом для її фанатів.

Дівчина вирушила в Грецію, де встигає не тільки відпочивати, але і постити масу гарячих фото.

Барбара поєднує корисне з приємним. Дівчина вирушила на Міконос, де загоряє, купається, а заодно рекламує бренд купальників Revolve і одягу Majorelle. Останній пост вийшов особливо спекотним.

Модель позує на пляжі, посеред класичного готельного пейзажу. Цього разу Барбара віддала перевагу чорному злитому купальнику з відвертими вирізами на грудях і спині, який оголив досконале тіло красуні. До слова, на новому фото Барбара виглядає ще більш стрункою.

Ще стрункіша: Барбара Палвін похвалилася ідеальною фігурою у відвертому купальнику

Ще стрункіша: Барбара Палвін похвалилася ідеальною фігурою у відвертому купальникуБарбара Палвін на відпочинку (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

На пляж вона не стала робити ні макіяж, ні укладку. Та й проста поза Палвін говорить про її бажання розслабитися. Як видно, фото робив її бойфренд Ділан Спроус. Пара, яка нещодавно відзначила 3-річчя відносин, часто подорожує разом. Цілком можливо, що в поїздку вони вирушили, щоб відзначити день народження Ділана, який він святкує 4 серпня. До слова, багато фанатів чекають, коли ж хлопець зробить моделі пропозицію. Але поки що зірки не поспішають з сімейними узами.

Раніше Барбара вже демонструвала своє струнке тіло у модному топі.

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