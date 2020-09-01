Еталон краси: Ірина Шейк в мереживній білизні запаморочила голови фанатам

Зірка представила нову рекламну кампанію
Ірина Шейк вміє привертати увагу не тільки особистим життям, але рекламними кампаніями і проектами. На самому початку осені 34-річна модель представила чергову з них. Дівчина постала в спокусливому комплекті нижньої білизни від Intimissimi. Чорний бюстгальтер, а також трусики, прикрашені білими мереживними вставками Ірина одягла з чорною шовковою накидкою. Волосся їй зачесали в «мокру» укладку, а макіяж зробили ніжний і чуттєвий, при цьому досить виразний.
Нове фото Ірини (фото: instagram.com/irinashayk)
Варто було Шейк опублікувати фото, як на неї обрушився шквал компліментів. Шанувальники не можуть намилуватися популярною моделлю та її ідеальною фігурою, називаючи її найкрасивішою і найбільш привабливою жінкою на планеті. «Така ніжна», «Королева», «Чому ви така красива? Еталон краси», «Ірина, яка ви красуня», «Краса неможлива», «Богиня», «Чудова Ірина», «Ух, ось це краса», – такі коментарі буквально заполонили сторінку Ірини.
До речі, останнім часом Ірина знову спровокувала хвилю чуток про роман із Віто Шнабелем. Так, пара була спіймана папараці під час прогулянки. Причому новий хлопець знаменитої манекенниці вирушив пройтися не тільки з Іриною, але і з її дочкою Леєю. Шейк була одягнена в сукню-комбінацію, а дитину вбрала в білу футболку та яскраво-жовті шорти. Виглядали всі троє веселими і безтурботними. Що з цього приводу думає екс-коханий і батько Леї – голлівудський актор Бредлі Купер, невідомо. Але шанувальники вважають, що йому давно пора кусати лікті.