Ось це так форми: Леся Нікітюк в одному купальнику зізналася, що вона сестра Кім Кардаш'ян

Українська ведуча Леся Нікітюк полетіла на відпочинок: вона проводить відпустку на казково красивих Мальдівах.

Нещодавно вона підкорила мережу своїм селфи з тропічним квіткою у волоссі, на тлі пальм і океану: фанати ради, що у Лесі з'явилася можливість вирватися з холодною України, вони назвали її своєю русалочкою.

Фірмове почуття гумору Леся, зрозуміло, взяла з собою: так, у новому пості вона демонструє два фото, на одному з яких вона стоїть зі зменшеною в фоторедакторі талією, завдяки чому форми здаються занадто пишними.

"Кажуть, у далекому 1987 році, батько Кім Кардаш'ян служив у секретній військовій частині десь під Хмельницьким... Як думаєте, дзвонити в "Жди Меня?", - запитала Леся.

Фанати зізналися, що вони не відразу зрозуміли, що це не спражня світлина Лесі - і від душі повеселилися із цього жарту. Також вони додали, що, на їх думку, фігура у Лесі навіть краща, ніж у Кім.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

Нагадаємо, стильна Леся зазвичай надихає шанувальників своїми нарядами. В одному з останніх постів ведуча позує в стильній хутряному капелюшку-панамці. Смотрите як носити наймоднішу частину зимового гардеробу 2021.