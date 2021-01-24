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Красуня-русалка: Леся Нікітюк підкорила мережу яскравим фото з відпочинку на березі океану

Новость на русском → Мальдіви, Неділя 24 січня 2021 17:31
Красуня-русалка: Леся Нікітюк підкорила мережу яскравим фото з відпочинку на березі океану Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk/)
Автор: Lite

Популярна українська ведуча Леся Нікітюк - не просто телезірка, вона також мотиватор для фоловерів її мікроблогу, а це, можна сказати, окрема робота.

Леся часто надихає шанувальників стильними нарядами. Наприклад, в одному з останніх постів ведуча виставила фото, на яких вона позує в стильній хутряному капелюшку-панамці. Як носити наймоднішу частина зимового гардеробу 2021.

А зараз Леся поїхала відпочивати на Мальдіви: ведуча запостила яскраві знімки природи - і власне селфі в тому числі. З тропічною квіткою у волоссі, на тлі пальм і океану.

Красуня-русалка: Леся Нікітюк підкорила мережу яскравим фото з відпочинку на березі океануФолловери назвали улюблену ведучу русалонькою, пораділи, що вона выбравалась на відпочинок, - і навіть побажали їй знайти своє кохання, хоча Леся часто каже, що її серце поки не вільне.

Красуня-русалка: Леся Нікітюк підкорила мережу яскравим фото з відпочинку на березі океану

  • Ви дуже гарна
  • Милашка
  • Красуня наша
  • Боже, яка гарна
  • Русалятко

Нагадаємо, Леся зізналася, що вона живе з меценатом Рафіком, але все одно Никитюк активно зазивають стати учасницею шоу "Холостячка".

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