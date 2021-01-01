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Це було боляче: Дорофєєва розповіла про інцидент в новорічну ніч

Новость на русском → П'ятниця 01 січня 2021 12:25
Це було боляче: Дорофєєва розповіла про інцидент в новорічну ніч Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Надя Дорофєєва в минулому році заявила про себе як сольна виконавиця і підкорила українські і не тільки чарти з дебютним треком і кліпом на пісню gorit. Співачка зізнається, що щаслива розвиватися і займатися улюбленою справою і по секрету заявляє – вона вже дописує перший альбом. А поки зірка в свято ділиться своїми одкровеннями про роботу і життя.

Так, в інтерв'ю marie claire співачка поділилася екстремальним випадком, який стався з нею під час виступу на святковому концерті в Новий рік.

"Років 5 тому на концерті в новорічну ніч хтось з гостей вирішив оригінально пригостити мене мандарином і запустив їм прямо в обличчя – це було дуже боляче! Щока палала так, що я думала, що у мене вже гематома", – поділилася історією з життя зірка.

Це було боляче: Дорофєєва розповіла про інцидент в новорічну ніч

Надя і Вова зустріли 2021 рік на Балі (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

У той же час співачка зізнається, що на сцені відчуває себе легко і вільно, а от в житті полюбити і прийняти себе їй вартувало зусиль.

"На сцені легше відчути себе привабливою і впевненою, в житті це відбувається поступово – допомагають близькі, прочитані книги з порадами, як любити себе і як потрібно ставитися до себе. Я досі вчуся приймати компліменти. Безумовно, мені приємно, і я завжди за них дякую, але внутрішньо ніяковію", - зізналася скромна артистка.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Надя Дорофєєва та Володимир Дантес відправилися святкувати Новий рік на Балі.

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