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Це дуже інтимно: Ольга Фреймут вирішила навчити українців правильно цілуватися

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П'ятниця 01 жовтня 2021 11:33
Це дуже інтимно: Ольга Фреймут вирішила навчити українців правильно цілуватися Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Марина Настевич

Українська телеведуча Ольга Фреймут частенько дає українцям поради з етикету і любить вчити їх хорошим манерам і правильній поведінці в суспільстві. На цей раз вона вирішила розповісти, як правильно цілувати знайомого при зустрічі.

Відповідним відео ведуча поділилася в Instagram.

У ролику Фреймут наочно продемонструвала, як робити не потрібно. За словами знаменитості, такі поцілунки потрібно імітувати, не торкаючись губами.

"Як правильно цілуватися при зустрічі? Гучно і фактично? Ні, ні, ні! Цілунок - це дуже інтимно. При зустрічі його імітуємо, не торкаючись до щоки того, з ким вітаємося", - радить Ольга.

Думки підписників розділилися - одні подякували теледіві за пораду, інші ж відзначили, що не розуміють сенсу такої імітації і удавання і вважають за краще справжні поцілунки.

  • Ось такий етикет ті, що потрібно. Дякую, Пані Фреймут!
  • А навіщо тоді взагалі так робити. Не найкраще просто сказати: Привіт чи добридень.
  • Поясніть це будь ласка італійцям
  • По мені краще просто обійняти, є люди, яких хочеться поцілувати і які поцілують у відповідь щиро і радо! Імітація залишає осад, мені неприємно, краще ніяк, ніж удавання
  • Дивлюсь із задоволенням! Люблю ваші ролики про етикет!
  • Завжди так і робив, і неприємно, коли хтось дійсно цілував, ми не в Італії
  • Супер!!! Треба деяким відправити відео. А то оближуть обидві щоки і впоралися
  • Тобто етикет - це лицемірство? Навіщо взагалі тоді імітувати? Ви, Оля, пропагуєте лицемірство виходить
  • І шо це за поцілунок, якщо його нема? Навіщо тоді взагалі "цілуватись"???

Нагадаємо, раніше Ольга Фреймут розкрила секрети висококласної леді.

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