Не бідкається і не нарікає: Ольга Фреймут розкрила секрети висококласної панни

Українська телеведуча Ольга Фреймут частенько дає українцям поради з етикету і любить вчити їх хорошим манерам. Вона навіть запустила власне шоу під назвою "НіНіНі", в якому запрошує зіркового гостя за стіл, при цьому розповідаючи і показуючи правила етикету. Не забуває вона і про свій блог - так, цього разу теледіва розкрила секрети висококласної панни.

Свої поради для дівчат Ольга опублікувала в Instagram.

Ведуча супроводила публікацію ефектним фото, на якому вона сидить на стільці на вулиці, красиво відставивши одну ногу і дивлячись вниз. На Фреймут - стильний чорний брючний костюм з широкими брюками і бежеві туфлі-човники.

Ольга Фреймут вчить українок бути справжніми леді (фото: instagram.com/freimutolia)

Ольга розповіла, які дрібниці і нюанси в поведінці можуть видати в дівчині справжню панну, а які - зіпсувати все враження.

Секрети висококласної панни від Ольги Фреймут: