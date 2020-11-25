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Ось це вигини: Тіна Кароль у відвертій сукні шокувала фанатів ідеальною фігурою

Новость на русском → Середа 25 листопада 2020 18:59
Ось це вигини: Тіна Кароль у відвертій сукні шокувала фанатів ідеальною фігурою Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol/)
Автор: Lite

Тіна Кароль поділилася знімками з нової фотосесії

Тіна Кароль встигає і блищати в голдрумі на шоу "Танці з зірками 2020", і надихати фоловерів у своєму Instagram. Тіна - володарка вишуканого смаку, так що всі наряди, в яких зірка з'являється на публіці, виглядають бездоганно, підкреслюючи кращі сторони її фігури.

Так вийшло і цього разу: Кароль запостила знімки в наряді, в якому вона красувалася в півфіналі шоу. Фото у відвертій сукні чорного кольору з оголеною спиною і з геометричними вирізами від ліванського бренду Mônot не на жарт розбурхали уяву шанувальників Тіни.

На знімках добре видно оголене тіло зірки. Кароль приймає пікантні пози, а на обличчі в неї написаний просто екстаз. Стильна зачіска-дреди і високі шкіряні рукавички доповнили образ.

Ось це вигини: Тіна Кароль у відвертій сукні шокувала фанатів ідеальною фігуроюОсь це вигини: Тіна Кароль у відвертій сукні шокувала фанатів ідеальною фігурою

Тіна Кароль в новому образі (фото: instagram.com/tina_karol/)

"Королева", "Найкраща", "Ось це вигини", "Ти нас вирішила добити", "Вогонь", "Вау", - написали фанати під свіжими фото зірки.

Нагадаємо, що нещодавно Юрій Горбунов вирішив здивувати фанатів шоу "танці з зірками 2020", показавши, як вони з Тіною Кароль виглядали... 14 років тому.

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