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Це кайф: Надя Дорофєєва з палаючими нігтями захопила фанатів своїм стилем

Автор: Lite

Надя Дорофєєва нещодавно представила дебютну сольну відеороботу на пісню gorit. Трек вже піднявся в топи різних чартів, так що старання співачки пройшли не даремно.

Тепер вона пожинає лаври своєї праці і ловить захоплені відгуки. Надя навіть влаштувала своїм фанатам конкурс TikTok на краще відео. Співачка поділилася своїми гарячими танцями, на якому у неї спалахують нігті, чим підірвала свою соцмережу.

"Magic Prada girl #dorofeevagorit. Я в кайфі від всіх ваших видосів. Дякую, дивлюся радію і нагадую, що зараз йде конкурс на найкращий кавер і кращий танець на пісню gorit. З переможцями зроблю коллабу", - написала Надя.

Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva/)

Нагадаємо, що для нового кліпу співачка радикально змінила колір волосся і перетворилася на блондинку. Мабуть, Надя співачка вирішила, що нова сольна кар'єра вимагає зміни стилю.

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Новини України певецНадя Дорофеєва