ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Це космос! Щаслива Лілія Ребрик видала пікантний секрет про відпочинок з чоловіком

Новость на русском → Туреччина, Вівторок 11 травня 2021 15:59
Це космос! Щаслива Лілія Ребрик видала пікантний секрет про відпочинок з чоловіком Лілія Ребрик з чоловіком (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Lite

Лілія Ребрик полетіла з чоловіком і доньками в сонячну Туреччину – саме там вона зустріла круглу дату, 40 років. Ведуча не вірить в прикмети і відзначила свято на березі моря з найулюбленішими. Вона ділиться яскравими фото з шанувальниками і навіть розповідає їм подробиці особистого життя.

Ведуча опублікувала чергову барвисту добірку кадрів в Instagram.

Лілія показала спекотне фото з чоловіком в басейні, а заодно продемонструвала розтяжку, закинувши ногу йому на плече. Також вона поділилася кадрами під час занять йогою і показала, як стоїть в планці.

"Сьогодні день розпочався з релаксу. Звучить гарно: "відпочинок розпочався з релаксу". Були з чоловіком на побаченні в SPA. Я запросила. У Києві дуже не вистачає часу на те, щоб розслабитися, щоб походити на масаж, а ще й вдвох (це взагалі космос)... А на відпочинку - саме воно", – розповіла пікантну подробицю з сімейного життя ведуча.

Це космос! Щаслива Лілія Ребрик видала пікантний секрет про відпочинок з чоловіком

Це космос! Щаслива Лілія Ребрик видала пікантний секрет про відпочинок з чоловіком

Це космос! Щаслива Лілія Ребрик видала пікантний секрет про відпочинок з чоловіком

Це космос! Щаслива Лілія Ребрик видала пікантний секрет про відпочинок з чоловіком

Лілія Ребрик з чоловіком активно відпочиває в Туреччині (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники почали розповідати Лілії, який вид відпочинку їм ближче – активний або пасивне лежання на пляжі. А також обсипали ведучу компліментами.

  • Красива
  • Фото незрівнянні
  • Третє фото - в захваті
  • Ви молодці
  • Ви з чоловіком два енергетика, я із задоволенням вас дивлюся, і дівчатка ваші теж класні
  • Лілія, ви як янголятко! Де Ви - там все оживає

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик зробила зізнання про стосунки і пристрасть з чоловіком і розповіла, чи планує бути багатодітною мамою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Лілія Ребрик
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Євробачення 2021: Україна впевнено наближається до лідерів
Євробачення 2021: Україна впевнено наближається до лідерів