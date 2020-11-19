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Це космос: Юлія Саніна демонструє неземний образ - пробуємо повторити

Автор: Lite

Юлія Саніна надихнула фанатів повторити її образ

Юлія Саніна - багато в чому приклад для наслідування для своїх шанувальників. Улюблена співачка і запальна танцорша, надихає і змушує на себе дорівнятись. А ще зірка проекту "Танці з зірками 2020" завжди виглядає стильно, Юлія щердо ділиться знімками з передплатниками свого Instagram, дивуючи їх все новими і новими образами, і зізнається, що обожнює перевтілюватися.

На цей раз Саніна показала "ближче" свій космічний образ з головного паркету країни. Так як попереду новорічні вечірки та корпоративи, ідея такого образу буде дуже до речі!

Крім наряду, який створили стилісти і костюмери проекту, на знімках можна добре розгледіти макіяж Юлії: підведені всередині синьою підведенням очі, червоні і фіолетові тіні, розсип блискіток по верхній повіці - такий макіяж легко повторити в домашніх умовах - і блищати своєю космічною красою в колі друзів! Волосся збираємо у уладку і не забуваємо про довгі сережки.

Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

"Юля, ти космос", "Красива", Богиня", - пораділи оновленню зірки фоловери.

Нагадаємо, Юлія показала, як виглядала 9 років тому. Зі стильною зачіскою-дредами і я з яскравими стрілками на очах, співачка і тоді, і зараз виглядає просто чудово.

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