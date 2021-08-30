Абсолютно гола Ешлі Грем надихнула тілом з розтяжками і целюлітом: це красиво

Ешлі Грем опублікувала нове фото, на якому постала повністю оголеною. Гаряча матуся не стала приховувати розтяжки і набрані за період вагітності кіло. І тим самим тільки захопила численних фанатів.

Пишнотіла супермодель Ешлі Грем чекає другу дитину. Про це вона оголосила зовсім недавно, проте животик дівчини дає зрозуміти, що до поповнення в знаменитій родині не так вже й багато. Незважаючи на клопоти зі старшим сином, сімейні поїздки і численні проекти, Ешлі знаходить час, щоб надихнути своїх фоловерів.

Ешлі Грем підкорила природною красою (фото: instagram.com/ashleygraham)

Так, нове фото вона зробила цілком у своєму дусі: Ешлі Грем постала повністю оголеною. Голі груди вона прикриває рукою, а сам знімок кадрований, щоб в центрі уваги опинився живіт. Розтяжки на стегнах, пігментні плями і складочки також помітні неозброєним поглядом. Але це нітрохи не псує картину, а навпаки – надихає інших матусь не відчувати себе "не такими".

"Красива. Мені було так соромно за своє тіло, коли я була вагітною жінкою великого розміру. Ти мене надихаєш", "Мені подобається, наскільки тобі комфортно в твоїй шкірі", "Прекрасна жінка, спасибі", "Я б хотіла, щоб мій чоловік робив мої знімки, як твій", "Я впевнений: це знову хлопчик", "Це так красиво", - пишуть їй шанувальники.