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Це любов: Наталія Водянова в легінсах і яскравих кросівках вирушила на пробіжку з чоловіком

Новость на русском → Париж, Понеділок 08 лютого 2021 17:27
Це любов: Наталія Водянова в легінсах і яскравих кросівках вирушила на пробіжку з чоловіком Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Автор: Lite

Наталя Водянова показала нове фото з чоловіком Антуаном Арно. Романтичний знімок передає спільну пристрасть пари.

Супермодель і філантроп опублікувала його в своєму блозі мережі Instagram.

Наталя Водянова не так часто публікує фото зі своїм чоловіком - французьким мільярдером Антуном Арно. Але якщо вже робить спільні знімки, то вони сповнені любові. Цього разу співачка разом з чоловіком вирушили на пробіжку. У стильних спортивних костюмах і масках, вони подають шанувальникам милий приклад корисного проведення часу.

Це любов: Наталія Водянова в легінсах і яскравих кросівках вирушила на пробіжку з чоловіком
Пара на пробіжці (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталія одягла облягаючі легінси, а також чорну вітровку з капюшоном. Доповнили образ чорні рукавички, білі шкарпетки і яскраво-рожеві кросівки. Коханий Водянової бігав в сірих спортивних штанях, а також чорній куртці і сірій шапці. Пара прихопила з собою і нового члена сім'ї - пса по кличці Кава.

"LOVE IS... @antoinearnault, хто пам'ятає цю жуйку з 90-х?", - написала Наталя під фото. Одним з перших їй парирував Антуан Арно, який написав: "Пари, які потіють разом, залишаються разом".

До речі, більшість шанувальників здивувалися, що пара навіть на пробіжку одягла маски. "На пробіжці можна не надягати маску", "Навіщо бігати в масці?", "А навіщо на вулиці маска, ще і при бігу? Начебто, на вулиці безлюдно досить...", "Не можна бігати в масках, не знущайтеся над своїм організмом. На вулиці немає такої концентрації вірусу, щоб захворіти. Можете бігати сміливо без масок", - пишуть фанати.

Раніше ми писали про стильне вбрання Водянової для одного з показів.

Також Наталя показала, як виглядає без макіяжу і фільтрів.

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