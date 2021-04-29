Це любов: напівоголена Емілі Ратаковскі позує з крихтою-сином

Емілі Ратаковскі опублікувала нове фото, на якому позує з сином Сильвестром, який з'явився на світ у березні цього року.

Емілі Ратаковскі стала мамою в березні цього року - вона народила первістка своєму чоловікові Себастьяну Беар-МакКларду. З тих пір модель і бізнесвумен стрімко повернулася у форму і влилася в активне життя. Молоду маму можна часто застати на прогулянках і робочих зустрічах. Нагадаємо, у Емілі є кілька напрямків бізнесу. Відповідно - улюблені Ратаковські спокусливі знімки у відвертих вбраннях також повернулися на її сторінку.

Емілі Ратаковскі з сином (фото: instagram.com/emrata)

Але тепер часто на них фігурує і крихітка-син. На новому знімку в своєму блозі Емілі лежить напівоголена, в одній футболці, яка продемонструвала її стегна. На грудях у щасливої матусі лежить її син, одягнений в сірий костюмчик. Дівчина притулилася до нього обличчям і насолоджується трепетною хвилиною.

У коментарях піднялася ціла буря емоцій: фанати запевняють, що нічого більш зворушливого не бачили у своєму житті. Але, втім, знайшлися і ті, хто сказав, що оголеність Ратаковскі тут недоречна.