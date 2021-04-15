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Гаряча матуся: Емілі Ратаковскі в міні-спідниці і кедах вирушила на прогулянку

Новость на русском → США, Четвер 15 квітня 2021 21:25
Гаряча матуся: Емілі Ратаковскі в міні-спідниці і кедах вирушила на прогулянку Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Емілі Ратаковскі завжди відрізняла пристрасть до відвертих аутфітів. У повсякденному житті і на світських заходах дівчина з'являлася у підкреслено сексуальному одязі. І схоже, після вагітності і пологів нічого не змінилося. Днями Емілі показала, що вона вже практично повернула колишню форму. А тому може дозволити собі зухвале міні.

На недавню прогулянку Ратаковскі вирушила в total white образі, який після виклала у себе в сторіз.

Емілі одягла міні-спідницю з асиметричним верхом, а також вільну блузу молочного відтінку, доповнивши все білими кедами і бежевим піджаком. Щоб сховатися від всюдисущих шанувальників, молода мама прихопила окуляри на пів-обличчя, а другу його половину приховала за захисною маскою.

Дівчина позує на тлі дерева, що розпустилось, і виглядає неймовірно стрункою, немов і не набирала зайвих кіло. Нагадаємо, фанатів неймовірно захоплював той факт, що Емілі через місяць після появи малюка на світ вже демонструвала залізний прес.

Гаряча матуся: Емілі Ратаковскі в міні-спідниці і кедах вирушила на прогулянку

Новий образ Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Також модель поділилася секретом, який допоміг зберегти її шкіру під час вагітності. "Одержима маслом @truebotanicals Calm Pure Radiance Oil. Це був мій спаситель для шкіри під час вагітності та годування груддю. Зроблений на основі поживних, заспокійливих і глибоко зволожуючих масел насіння, він безпечний як для дитини, так і для мене", - написала гаряча матуся.

Не так давно Емілі радувала і іншим стильним аутфітом.

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