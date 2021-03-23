Це любов! Світлана Лобода в бікіні показала дочок
Українська співачка Світлана Лобода, яка зараз живе і працює в Росії, порадувала своїх шанувальників новими особистими фото. Зірка відправилася у відпустку в теплі краї, а компанію їй склали кохані доньки - 9-річна Єва і молодша Тільда, якій скоро виповниться три роки.
Ніжними і яскравими пляжними фото з доньками артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Зіркова мама з малятами відображені на білому піску на тлі блакитних хвиль. На Світлані - червоне бікіні, вузькі сонцезахисні окуляри і світло-сіра накидка. На першому знімку вона щасливо посміхається, при цьому старша донька присіла біля мами і тримає її за руку, а мала Тільда стоїть спиною до камери і обіймає Лободу за коліна.
На інших кадрах показано, як співачка тримає молодшу на руках, а також, як Тільда біжить по піску до мами. Обличчя молодшої доньки Світлана як і раніше не показує.
"Це любов", - зворушливо підписала фото виконавиця.
Світлана Лобода вирушила на відпочинок з дочками (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Де саме вони відпочивають, поки невідомо, так як Лобода вирішила не ставити геолокацію.
Фолловери оцінили розкішну фігуру співачки, а також залишили багато теплих слів про її дітей.
- Які у Вас красиві ноги
- А 3-го коли нам чекати?
- Такі гарненькі
- Неймовірні
- Красуні
- Коли Бог хоче зробити жінці комплімент він дарує їй дочка
- Що може бути прекрасніше цих обнімашек
- 11 год."Подобається": 3Ответить
- Така лапочка! малятко
- Світлана, ви чудова
- Тільда навіть зі спини походу на Єву. Навіть пяточками
- Красива мама і дочка
Нагадаємо, на початку березня Світлана Лобода, яка зараз живе в Москві, таємно виступила в Києві. У мережі з'явились відео з виступу артистки на закритій вечірці.