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Це любов: The Weeknd публічно підтвердив роман з Анджеліною Джолі

Автор: RBC.UA

31-річний співак The Weeknd (Абель Тесфайе) днями випустив новий альбом Dawn FM. У ньому виконавець, за своєю вже давньою традицією, зашифрував романтичні послання.

І буквально підтвердив свій роман з голлівудською актрисою Анджеліною Джолі за допомогою пісні Here We Go... Again.

"Моя нова дівчина – кінозірка. Я любив її, як треба, змушував її кричати, як Нів Кемпбел", – співається в пісні. Інший рядок не менш красномовний: "Зі мною вона сміється. Клянуся, це виліковує мої депресивні думки. Тому що, мала, вона кінозірка. Я обіцяв собі, що ніколи не закохаюся, але ось ми знову тут".

The Weeknd (фото: instagram.com/theweeknd)

Нагадаємо, розмови про роман Абеля і Анджеліни Джолі почалися влітку минулого року. Знаменитостей багато разів бачили разом на вечерях, причому вони завжди намагалися виходити з ресторанів окремо, щоб уникнути зайвих розмов. Пара жодного разу не давала коментарів на цей рахунок.

Є версія, що музикант за допомогою Джолі мріє пробитися у світ кіно. Джолі і Абель говорять всім, що вони просто друзі, але інсайдери впевнені, що між парою є романтичний зв'язок.

Читайте також, як змінювався імідж Анджеліни Джолі з роками.

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