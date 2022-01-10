Це любов: The Weeknd публічно підтвердив роман з Анджеліною Джолі

"Моя нова дівчина – кінозірка. Я любив її, як треба, змушував її кричати, як Нів Кемпбел", – співається в пісні. Інший рядок не менш красномовний: "Зі мною вона сміється. Клянуся, це виліковує мої депресивні думки. Тому що, мала, вона кінозірка. Я обіцяв собі, що ніколи не закохаюся, але ось ми знову тут".

The Weeknd (фото: instagram.com/theweeknd)

Нагадаємо, розмови про роман Абеля і Анджеліни Джолі почалися влітку минулого року. Знаменитостей багато разів бачили разом на вечерях, причому вони завжди намагалися виходити з ресторанів окремо, щоб уникнути зайвих розмов. Пара жодного разу не давала коментарів на цей рахунок.

Є версія, що музикант за допомогою Джолі мріє пробитися у світ кіно. Джолі і Абель говорять всім, що вони просто друзі, але інсайдери впевнені, що між парою є романтичний зв'язок.