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My Valentine: зворушливі фото знаменитостей з 14 лютого, які змусять повірити в любов

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Середа 16 лютого 2022 15:09
My Valentine: зворушливі фото знаменитостей з 14 лютого, які змусять повірити в любов Для Вікторії та Девіда Бекхема кожен день – День Валентина (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Тетяна Турчанікова

Одного Дня закоханих знаменитостям, здається, мало: свято кохання було пару днів тому, а фото в соцмережах досі летять на фоловерів з усіх боків. Що ж, любові багато не буває!

Lite зібрав найяскравіші кадри, якими діляться селебреті в своїх мережах, щоб нагадати: для вираження своїх почуттів особливий день не потрібен.

My Valentine: зворушливі фото знаменитостей з 14 лютого, які змусять повірити в любов

Це любов (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Вікторія Бекхем поділилася ретрофото, коли любов однієї з найяскравіших і стильних пар світу була на своїй зорі.

My Valentine: зворушливі фото знаменитостей з 14 лютого, які змусять повірити в любов

Любов перемагає (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Чого тільки не було між супермоделлю Жизель Бюндхен і її чоловіком, футболістом Томом Бреді, і розставання, і возз'єднання. Але судячи зі свіжих кадрів, любов перемагає.

My Valentine: зворушливі фото знаменитостей з 14 лютого, які змусять повірити в любов

Щаслива пара (фото: instagram.com/brooklynbeckham)

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц від старшого покоління ні в чому не відстають.

My Valentine: зворушливі фото знаменитостей з 14 лютого, які змусять повірити в любов

Ще більше любові! (фото: instagram.com/alexandradaddario)

Зірка серіалів "Чому жінки вбивають" та "Білий лотос" не так давно вийшла заміж за продюсера Ендрю Форма. Так що почуття переповнюють пару через край!

My Valentine: зворушливі фото знаменитостей з 14 лютого, які змусять повірити в любов

Зворушливі фото доводять, що любов не має меж (фото: instagram.com/chinodarin)

Актори Урсула Корберо і Чіно Дарін разом вже не один десяток років, вони поділилися зворушливими фото в своїх профілях.

My Valentine: зворушливі фото знаменитостей з 14 лютого, які змусять повірити в любов

Зірка серіалу "Паперовий будинок" вже багато років зустрічається зі своїм чоловіком (фото: instagram.com/ursulolita)

Засновник всесвітньо відомого модного бренду Jacquemus Симон Жакмю поділився фото поцілунку зі своїм партнером і тут же потрапив у скандал. Любов восторжествує, впевнений дизайнер.

My Valentine: зворушливі фото знаменитостей з 14 лютого, які змусять повірити в любов

Симон наробив шуму (фото: instagram.com/jacquemus)

Раніше ми писали, що на Симона Жакмю напали хейтери через фото поцілунку в соцмережі.

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