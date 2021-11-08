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Це так мило: Джамала без макіяжу зачарувала домашніми фото з собакою

Автор: Марина Настевич

Поки в Києві карантин, Джамала багато часу проводить вдома в колі сім'ї. Співачка порадувала шанувальників милими домашніми кадрами і нагадала, що крім чоловіка і дітей у неї є ще й домашній улюбленець.

Затишними фото виконавиця поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Джа позувала максимально просто - в червоному худі оверсайз, з розпущеним волоссям і без краплі макіяжу на обличчі, демонструючи натуральну красу.

На руках вона тримає свою чарівну собачку на прізвисько Баду.

"На випадок, якщо ви раптом забули, що у мене є ще й собака", - з гумором підписала знімки артистка.

Джамала підкорила мережу милими кадрами зі своєю собачкою (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Фолловери з розчуленням відреагували на теплі кадри і залишили душевні відгуки в коментарях.

  • Бадушечка. Як вона?
  • Красуні
  • О, я сумувала за нею!
  • Яке плюшеве і солодке!
  • Не забули! Як можна забути, якщо ви Джа така мила, як це сонечко
  • Більше на ведмедика схожий
  • Душка!
  • Який класний плюшевий ведмедик, клас, люблю таких собачок
  • Супер собака
  • Класні
  • Такі милі

Нагадаємо, раніше Джамала показала стильні образи для глянцю і розповіла про незвичайний сон.

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Джамала