Як же це мило: Юрій Горбунов зворушив ніжним фото з малюком сином
Відомий український телеведучий Юрій Горбунов, який нещодавно став батьком вдруге, весь вільний час намагається проводити з дітьми - і звичайно, побільше уваги приділяти молодшому Данилу. Шоумен зворушив шанувальників новим ніжним кадром з малюком.
Милий знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Зірковий тато зображений на веранді власного заміського будинку. Одягнений у білу футболку Юрій трепетно притискає до грудей синочка, який солодко спить на його грудях, і щасливо посміхається, дивлячись вдалину.
"З любов'ю на одному диханні!", - зворушливо підписав фото Горбунов.
Юрій Горбунов підкорив милим знімком з новонародженим сином Данилом (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Така картина розчулила підписників, які засипали ведучого теплими коментарями.
- Як приємно бачити такі фотографії
- Скільки любові в цій фотографії.
- Біля маленьких діток Юра молодіє
- Яка принадність
- Які милі
- Не передати словами.....
- Така ось батьківська любов, ось таке воно, батьківське кохання. Такі милі
- Це любов на все життя!!!
- Ви такий щасливий, так приємно....такі гарні фото
- Яке миле фото!!!
Нагадаємо, раніше стало відомо, чому Горбунов і Осадча назвали меншого сина Данилом.