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Оце так ніжки: Олена Шоптенко в ультракоротких звабливих шортах позує на сходах

Новость на русском → Вівторок 27 жовтня 2020 16:55
Оце так ніжки: Олена Шоптенко в ультракоротких звабливих шортах позує на сходах Олена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko/)
Автор: Lite

Хореограф Олена Шоптенко недавно відверто розповіла про причини розлучення з колишнім чоловіком Дмитром Дікусаром: Олена нарешті вирішила порушити мовчання і прокоментувала розлучення з екс-чоловіком. А цього разу раз вона, мабуть, вирішила нагадати, що в її житті все прекрасно, танцюристка запостила у своєму мікроблозі знімок в ультракоротких шортиках.

Шоптенко в бежевому свитшоті, білих черевиках і практично "невидимих" обтягуючих шортах позує на сходах в пікантній позі. Олена загадково дивиться вдалину на тлі міського пейзажу.

"Спіймана в спробах втекти від запланованих справ", - написала зірка під знімком.

Оце так ніжки: Олена Шоптенко в ультракоротких звабливих шортах позує на сходахАльона Шоптенко красиво тікає від проблем (фото:instagram.com/alena_shoptenko/ )

Судячи з кількості коментарів, такий несподіваний ракурс дуже сподобався шанувальникам: "Круте фото", "Найкрасивіші ніжки в світі", "Яке незвичайне фото", "Красуня", - написали фанати.

Нагадаємо, що ще один учасник "Танців з зірками 2020 захворів коронавірусом.

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