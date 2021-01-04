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Ось це так ніжки: Світлана Лобода підкорила своєю красою в ультракороткому платті

Автор: Lite

Світлана Лобода не часто показує своїх дочок, але в честь різдвяних свят співачка запостила знімки маляток в стильних святкових піжамах з оленями.

Ніжність і теплота цих фото підкорили шанувальників Світлани.

Так що Лобода продовжує традицію: на цей раз вона показала, як вони зі старшою дочкою стоять біля ялинки, дівчинка у блакитній, а мама в ніжно-рожевій сукні. У короткій сукні ноги співачки виглядають звабливо довгими.

"Новорічні свята - саме час коли можна повністю розчинитися в рідних і близьких, належати тільки своїй сім'ї, купатися в їх любові, насолоджуватися ніжністю дітей", - написала Світлана.

Вона зізналася, що Єва вже зовсім доросла і дуже самостійна і, звичайно, яке плаття надягти, вона вирішує сама.

"Будьте красивими, наряжайтесь не заради когось, а заради себе. Адже якщо ви собі подобаєтеся, ви посміхаєтеся, а у вашу посмішку неможливо не закохатися", - написала Лобода.

Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Нагадаємо, нещодавно Світлана підкорила фоловерів у своєму мікроблозі цибулею в шкіряних ботфортах на високих підборах. Поєднання класики і "зухвалих" деталей завжди до лиця Світлані.

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