Це допомагає: Брітні Спірс показала серію оголених фото і пояснила свій вчинок

Знімки, де вона позує з голими грудьми, в одних трусиках і високих чоботях, з червоною трояндою в руках, вона доповнила розгорнутим описом. Виявляється, співачка не бунтує. Вона просто хотіла нагадати собі, що вона приваблива жінка. А всі важкі випробування можна іноді скинути з себе, як одяг.

Брітні Спірс вирішила бути відвертою (фото: instagram.com/britneyspears)

"Ні, друзі, я не зробила пластику грудей всього за тиждень. І я не вагітна. У мене є груди на цих фото, просто тому що я люблю поїсти. Перш ніж я покажу ще більше знімків свого тіла, я хочу, щоб ви розуміли справжній посил моїх дій. Мені здається, часто буває така миттєва реакція, коли сексуальна жінка хоче скинути з себе одяг. Ні, мова не про виступи в стрип-клубі або на сцені... Мова про звичайне життя: наприклад, коли їдеш у своїй машині влітку і хочеш зняти цю дурну сорочку з довгим рукавом. Перша реакція такої жінки, яка скинула з себе шар одягу: "Чорт, я відчуваю себе краще!". Ви відразу думаєте, що виглядаєте краще. У мене було багато шоу, де я роздягалася на сцені, і, на мій жах, це не завжди виглядало чудово. Я робила це занадто багато разів, і це було до чорта ніяково. Я не хотіла, щоб хтось бачив ямочку на моїй дупі, я відчувала, що ці виступи змусили мене соромитися саму себе, думати, що моє тіло непривабливе…

Впевнена, що ви ставите питання, навіщо ж я оголююсь зараз. Я прийшла в цей світ голою і відчуваю тяжкість всього, що лягло на мої плечі в процесі життя. Я хотіла побачити себе в більш легкому світлі, оголеною - саме такою, якою я народилася. Розглядаючи ці фото, я бачу себе в абсолютно чистому вигляді. Це говорить про те, що жінка з болем, сльозами і важким тягарем - не те, ким я насправді є. Я жінка, я красива, чуттєва. Жінка, якій потрібно поглянути на себе в абсолютно чистому вигляді! Ні, я не збираюся робити фото топлес до кінця свого життя. Це було б нудно. Але це так допомагає, коли тобі потрібно просвітлитися", - пояснила співачка.

Також співачка Брітні також подякувала всім, хто був причетний до руху #FREE BRITNEY.