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Українські моделі, які прославилися на весь світ своєю незвичайною красою

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Вівторок 17 серпня 2021 11:09
Українські моделі, які прославилися на весь світ своєю незвичайною красою Модель Соня Горєлова (фото: instagram.com/ibragimgatsiev)
Автор: Тетяна Турчанікова

Про красу українських дівчат давно складаються легенди. Але деякі українки не просто сидять вдома в очікуванні легенд про себе, а їдуть і підкорюють світові фешн-подіуми, підписують контракти з провідними модними агентствами і знімаються для кампейнів кращих модних будинків. Чим ще раз підтверджують: так, українки - найкрасивіші, а ще - сміливі, амбітні і незалежні.

На честь 30-річчя Незалежності України РБК-Україна зібрав топ українських моделей, які прославилися своєю незвичайною красою на весь світ.

Сніжана Онопко

Красу цієї моделі помітив на вулиці представник великого модельного агентства, коли тій було 18 років - і понеслося! Тонка фігура, великі блакитні очі і русяве волосся - зовнішність Сніжани зробила свою справу: реклама таких брендів, як Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Gucci, Prada, Louis Vuitton і багатьох інших, а ще - статус супермоделі, армія шанувальників її краси і професіоналізму говорять самі за себе.

Українські моделі, які прославилися на весь світ своєю незвичайною красоюУкраїнські моделі, які прославилися на весь світ своєю незвичайною красоюОчі, вилиці і, звичайно, фігура Сніжани допомогли їй досягти висот у світі моди (фото: instagram.com/snejanaonopka15)

Аліна Байкова

За плечима у цієї відомої українки - робота з Hermès і Zuhair Murad, Calvin Klein і Armani і багатьма іншими всесвітньо відомими брендами. Модель не раз розповідала, що виросла в небагатій родині і починала свою кар'єру з роботи офіціанткою. На щастя, краса дівчини не залишилася непоміченою і не пропала в одному з кафе її рідного міста. Зараз Байкова активно займається благодійною діяльністю.

Українські моделі, які прославилися на весь світ своєю незвичайною красоюУкраїнські моделі, які прославилися на весь світ своєю незвичайною красоюКрасу не сховаєш за вбранням офіціантки (фото: instagram.com/alina_baikova)

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Алла Костромічова

Цю модель багато хто знає по телешоу, ведучою якого вона стала в рідній країні, де багаторічний досвід в модельній індустрії припав їй дуже до речі. Але до того, як допомагати амбіційним дівчатам пробиватися в світ моди, Алла пройшла свій власний шлях до слави: кастинги, модні покази, зйомки для відомих видань та робота з Givenchy, Louis Vuitton, Christian Dior і Yves Saint Laurent і багатьма іншими відомими брендами.

Українські моделі, які прославилися на весь світ своєю незвичайною красою

Українські моделі, які прославилися на весь світ своєю незвичайною красоюМодель легко справляється з роллю ведучої (фото: instagram.com/alla)

Даша Хлистун

Модель і дружина екс-холостяка Макса Михайлюка стала першою українкою, яка потрапила на Victoria's Secret Fashion Show. Зрозуміло, це далеко не єдине досягнення Даші, модель працювала з такими модними будинками, як Kenzo, Valentino, Givenchy, Christian Dior, Lanvin.

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Українські моделі, які прославилися на весь світ своєю незвичайною красоюУкраїнські моделі, які прославилися на весь світ своєю незвичайною красоюКраса українки довела її до модних вершин (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)

Соня Горєлова

Ця модель теж свого часу знялася для лукбука Victoria's Secret, була обличчям Alexander Terekhov, брала участь в знаменитому проекті з рушниками Маріо Тестіно. Зйомок для журналів Соні не злічити: міжнародні версії Elle, Vogue, Harper's Bazaar, InStyle, i-D, Numéro, V Magazine та інші. В цьому році модель стала обличчям літньої колекції українського бренду Ruslan Baginskiy.

Українські моделі, які прославилися на весь світ своєю незвичайною красоюУкраїнські моделі, які прославилися на весь світ своєю незвичайною красоюУкраїнські моделі підкорюють Victoria's Secret (фото: instagram.com/ibragimgatsiev, instagram.com/ruslanbaginskiy_hats)

Наті Чабаненко

Ця модель за свою успішну модельну кар'єру повинна дякувати високим вилицям і виразним очам. Саме ці "прикмети" не дозволили модельному скауту пройти повз Чабаненко колись в Дніпрі, і саме так Наті не стала медиком, хоча про це вона колись мріяла. Le Silla, MaxMara і Weekend - всього лише частина відомих брендів, з якими моделі пощастило свого часу працювати.

Українські моделі, які прославилися на весь світ своєю незвичайною красою

Українські моделі, які прославилися на весь світ своєю незвичайною красоюЗовнішність, яку складно не запам'ятати (фото: instagram.com/naty_chabanenko)

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