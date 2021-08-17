Українські моделі, які прославилися на весь світ своєю незвичайною красою

Про красу українських дівчат давно складаються легенди. Але деякі українки не просто сидять вдома в очікуванні легенд про себе, а їдуть і підкорюють світові фешн-подіуми, підписують контракти з провідними модними агентствами і знімаються для кампейнів кращих модних будинків. Чим ще раз підтверджують: так, українки - найкрасивіші, а ще - сміливі, амбітні і незалежні.

Сніжана Онопко

Красу цієї моделі помітив на вулиці представник великого модельного агентства, коли тій було 18 років - і понеслося! Тонка фігура, великі блакитні очі і русяве волосся - зовнішність Сніжани зробила свою справу: реклама таких брендів, як Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Gucci, Prada, Louis Vuitton і багатьох інших, а ще - статус супермоделі, армія шанувальників її краси і професіоналізму говорять самі за себе.

Очі, вилиці і, звичайно, фігура Сніжани допомогли їй досягти висот у світі моди (фото: instagram.com/snejanaonopka15)

Аліна Байкова

За плечима у цієї відомої українки - робота з Hermès і Zuhair Murad, Calvin Klein і Armani і багатьма іншими всесвітньо відомими брендами. Модель не раз розповідала, що виросла в небагатій родині і починала свою кар'єру з роботи офіціанткою. На щастя, краса дівчини не залишилася непоміченою і не пропала в одному з кафе її рідного міста. Зараз Байкова активно займається благодійною діяльністю.

Красу не сховаєш за вбранням офіціантки (фото: instagram.com/alina_baikova)

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Алла Костромічова

Цю модель багато хто знає по телешоу, ведучою якого вона стала в рідній країні, де багаторічний досвід в модельній індустрії припав їй дуже до речі. Але до того, як допомагати амбіційним дівчатам пробиватися в світ моди, Алла пройшла свій власний шлях до слави: кастинги, модні покази, зйомки для відомих видань та робота з Givenchy, Louis Vuitton, Christian Dior і Yves Saint Laurent і багатьма іншими відомими брендами.

Модель легко справляється з роллю ведучої (фото: instagram.com/alla)

Даша Хлистун

Модель і дружина екс-холостяка Макса Михайлюка стала першою українкою, яка потрапила на Victoria's Secret Fashion Show. Зрозуміло, це далеко не єдине досягнення Даші, модель працювала з такими модними будинками, як Kenzo, Valentino, Givenchy, Christian Dior, Lanvin.

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Краса українки довела її до модних вершин (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)

Соня Горєлова

Ця модель теж свого часу знялася для лукбука Victoria's Secret, була обличчям Alexander Terekhov, брала участь в знаменитому проекті з рушниками Маріо Тестіно. Зйомок для журналів Соні не злічити: міжнародні версії Elle, Vogue, Harper's Bazaar, InStyle, i-D, Numéro, V Magazine та інші. В цьому році модель стала обличчям літньої колекції українського бренду Ruslan Baginskiy.

Українські моделі підкорюють Victoria's Secret (фото: instagram.com/ibragimgatsiev, instagram.com/ruslanbaginskiy_hats)

Наті Чабаненко

Ця модель за свою успішну модельну кар'єру повинна дякувати високим вилицям і виразним очам. Саме ці "прикмети" не дозволили модельному скауту пройти повз Чабаненко колись в Дніпрі, і саме так Наті не стала медиком, хоча про це вона колись мріяла. Le Silla, MaxMara і Weekend - всього лише частина відомих брендів, з якими моделі пощастило свого часу працювати.

Зовнішність, яку складно не запам'ятати (фото: instagram.com/naty_chabanenko)