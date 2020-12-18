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Це пожежа! Тіна Кароль оголила груди і розбурхала мережу своєю відвертістю

Новость на русском → П'ятниця 18 грудня 2020 10:53
Це пожежа! Тіна Кароль оголила груди і розбурхала мережу своєю відвертістю Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Lite

Тіна Кароль нещодавно приголомшила шанувальників своєю сміливістю – артистка повністю оголилася для обкладинки свого концерту-вистави, присвяченого 15-річчю творчості. Тоді шанувальники завалили зірку компліментами, адже навіть не розраховували на таку відвертість. Але Тіна вирішила не зупинятися і для підтримання напруження пристрастей опублікувала ще й пікантні фото топлес!

Оголені груди поп-діва кокетливо прикриває руками. Автором відвертого фотоколажу співачки стала фотограф Анна Гончарова, з якою артистка давно співпрацює.

Хоч фотоколаж і розмитий, шанувальники змогли в деталях розглянути свою улюбленицю. Вона зробила високу пишну засічку і грайливо випустила велике пасмо на обличчя. Макіяж явно зроблений з акцентом на виразні очі. Також можна оцінити тонку талію Тіни.

Це пожежа! Тіна Кароль оголила груди і розбурхала мережу своєю відвертістю

Тіна Кароль показала фото топлес (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники буквально втратили дар мови від такої відвертості своєї улюблениці та не шкодували компліментів, епітетів і зізнань.

  • Вау, нереальна
  • Красуня
  • Така дуже гарна
  • Щелепа відпала
  • Тіна Григорівна, ну це ж пожежа, я прям тану
  • Вогонь
  • Ну, тут без інфаркту не можна
  • Ходячий секс як завжди

Пізніше зірка поділилася ще одним, більш скромним, фотоколажем. На ньому Тіна зображена зі спини, а також частково можна побачити фото в профіль.

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль в шкірі поділилася особливостями своєї дієти.

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