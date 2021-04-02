Це гармата! Тіна Кароль випустила новий альбом "Красиво"
У пятицу, 2 квітня на всіх музичних стримінгових платформах вийшов новий альбом популярної співачки Тіни Кароль "Красиво". Це восьмий за рахунком альбом поп-діви, пронизаний свіжим подихом електронної музики.
В альбом увійшли 7 нових пісень, включаючи трек "Скандал", кліп на який за місяць зібрав більше 10 мільйонів переглядів на Youtube.
У новому альбомі Тіна Кароль змінює жанр і стиль виконання, стає вольовою в текстах і музиці.
"Це альбом про сміливу дівчину, яка наповнена різною палітрою почуттів у пошуках своєї любові", - каже артистка.
Альбом був написав у рекордно короткі терміни за півтора місяці в тандемі з Аркадієм Александровим, який також виступив саунд-продюсером нової платівки.
Використовуючи ненав'язливий поп-мотив, замішаний з естетикою кінця 80-х і початок 90-тих, Кароль звертається до жанру діалогу зі слухачем. Подача вокалу співзвучна з манерою виконання соул співачок "нульових".
"Більшість музичного матеріалу було створено з допомогою синтезаторів і семплів. Сміливе злиття потрійних бітів драм-машини, багатство електронного звуку в сукупності з пізнаваним вокалом Тіни", - говорить саунд-продюсер альбому Аркадій Александров.
Співачка також зазначає, що джерелом натхнення для написання альбому служили особисті історії з її життя.
У проморолику до альбому, опублікованому в Instagram Тіни, вона постала в образі "білої королеви" - білосніжній сукні з пікантними розрізами і туфлях на високому каблуці. Волосся зірка зібрала в хвіст ззаду, залишивши лише кілька пасом, які красиво спадали на обличчя.
Тіна Кароль захопила образом "білої королеви" (фото: прес-служба співачки)
Шанувальники почали одразу ділитися своїми враженнями від нового альбому співачки в коментарях.
- Захоплююся тобою! Ще мільйон раз скажу про те, що обожнюю тебе за те, що ти не боїшся і вмієш бути різною, вмієш рухатися, прогресувати. І робиш це КРАСИВО
- Біла королева
- Кожна пісня на повторі! Нереальний альбом
- Боже, а здавалося б, ну куди крутіше! а кожен раз виходить. спасибі, Тін
- Як же це по-іншому чудово! спасибі за красу
- Вітаю, моя хороша! По-перше, це КРАСИВО, по-друге, ново! Розширюй межі можливого, вірю в тебе
- Зміст кожної строчки прямо в серце
- В Захопленні!
- Це гармата! Пишаюся
- Це неймовірно як завжди
Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль та Дан Балан, який невдовзі з'явитися на екранах в новому сезоні "Голосу країни", зачарували романтичним танцем.