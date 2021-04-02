Це гармата! Тіна Кароль випустила новий альбом "Красиво"

У пятицу, 2 квітня на всіх музичних стримінгових платформах вийшов новий альбом популярної співачки Тіни Кароль "Красиво". Це восьмий за рахунком альбом поп-діви, пронизаний свіжим подихом електронної музики.

В альбом увійшли 7 нових пісень, включаючи трек "Скандал", кліп на який за місяць зібрав більше 10 мільйонів переглядів на Youtube.

У новому альбомі Тіна Кароль змінює жанр і стиль виконання, стає вольовою в текстах і музиці.

"Це альбом про сміливу дівчину, яка наповнена різною палітрою почуттів у пошуках своєї любові", - каже артистка.

Альбом був написав у рекордно короткі терміни за півтора місяці в тандемі з Аркадієм Александровим, який також виступив саунд-продюсером нової платівки.

Використовуючи ненав'язливий поп-мотив, замішаний з естетикою кінця 80-х і початок 90-тих, Кароль звертається до жанру діалогу зі слухачем. Подача вокалу співзвучна з манерою виконання соул співачок "нульових".

"Більшість музичного матеріалу було створено з допомогою синтезаторів і семплів. Сміливе злиття потрійних бітів драм-машини, багатство електронного звуку в сукупності з пізнаваним вокалом Тіни", - говорить саунд-продюсер альбому Аркадій Александров.

Співачка також зазначає, що джерелом натхнення для написання альбому служили особисті історії з її життя.

У проморолику до альбому, опублікованому в Instagram Тіни, вона постала в образі "білої королеви" - білосніжній сукні з пікантними розрізами і туфлях на високому каблуці. Волосся зірка зібрала в хвіст ззаду, залишивши лише кілька пасом, які красиво спадали на обличчя.

Тіна Кароль захопила образом "білої королеви" (фото: прес-служба співачки)

Шанувальники почали одразу ділитися своїми враженнями від нового альбому співачки в коментарях.