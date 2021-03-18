ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Це вже дозволено: донька Полякової збентежила несподіваними зізнаннями

Новость на русском → Четвер 18 березня 2021 16:17
Це вже дозволено: донька Полякової збентежила несподіваними зізнаннями Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Lite

Маша Полякова 2 березня відсвяткувала 16-річчя. Дівчинка влаштувала яскраву вечірку в компанії подруг, а її зіркова мама Оля Полякова тепло привітала доньку зі знаменною датою. Знаковий день затьмарили події, чнрез які іменинниця проплакала півночі.

У програмі "ЖВЛ" дівчина зізналася, що її засмутив вчинок бойфренда, але крім цього причин для розпачу у Маші було кілька. Про це повідомляє сайт ТСН.

"У мене зіпсувалися стосунки з хлопцем. Я одна обідала в свій день народження. У мами не виходило піти зі мною на шопінг. Мені було дуже сумно. Я проридала з 12:00 до 4:00 дня", - розповіла про не занадто радісний початок свята дочка артистки.

Але протягом дня все змінилося – з хлопцем вона помирилася, мама накупила їй багато подарунків. І навіть дозволила орендувати будинок, де молодь гуляла до ранку.

Весела компанія влаштувала яскравий фотосет і вечірку - Маша була в захваті.

Це вже дозволено: донька Полякової збентежила несподіваними зізнаннями

Це вже дозволено: донька Полякової збентежила несподіваними зізнаннями

Це вже дозволено: донька Полякової збентежила несподіваними зізнаннями

Маша Полякова з розмахом відзначила 16-річчя (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Маша зізнається, батьки спокійно її відпускають гуляти, але ставлять деякі умови.

"Мене пускають завжди десь до 12-ти. Але в 12 я вже повинна бути вдома. Знімаю куртку, я спати. Вони знають, що я нічого такого не викину. Трохи вип'ю. Келих шампанського, я вважаю, в 16 років це вже дозволено", - переконана вона.

Нагадаємо, що раніше дочка Олі Полякової потрапила в лікарню з апендицитом. Дівчинка пробула в клініці кілька днів і розбурхала мережу відео своїх танців з крапельницею.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Маша Полякова
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
У Києві - жорсткий карантин: що працюватиме, а що закриють повністю (список)
У Києві - жорсткий карантин: що працюватиме, а що закриють повністю (список)