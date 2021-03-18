Це вже дозволено: донька Полякової збентежила несподіваними зізнаннями

Маша Полякова 2 березня відсвяткувала 16-річчя. Дівчинка влаштувала яскраву вечірку в компанії подруг, а її зіркова мама Оля Полякова тепло привітала доньку зі знаменною датою . Знаковий день затьмарили події, чнрез які іменинниця проплакала півночі.

У програмі "ЖВЛ" дівчина зізналася, що її засмутив вчинок бойфренда, але крім цього причин для розпачу у Маші було кілька. Про це повідомляє сайт ТСН .

"У мене зіпсувалися стосунки з хлопцем. Я одна обідала в свій день народження. У мами не виходило піти зі мною на шопінг. Мені було дуже сумно. Я проридала з 12:00 до 4:00 дня", - розповіла про не занадто радісний початок свята дочка артистки.

Але протягом дня все змінилося – з хлопцем вона помирилася, мама накупила їй багато подарунків. І навіть дозволила орендувати будинок, де молодь гуляла до ранку.

Весела компанія влаштувала яскравий фотосет і вечірку - Маша була в захваті.

Маша Полякова з розмахом відзначила 16-річчя (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Маша зізнається, батьки спокійно її відпускають гуляти, але ставлять деякі умови.

"Мене пускають завжди десь до 12-ти. Але в 12 я вже повинна бути вдома. Знімаю куртку, я спати. Вони знають, що я нічого такого не викину. Трохи вип'ю. Келих шампанського, я вважаю, в 16 років це вже дозволено", - переконана вона.