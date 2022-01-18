Це треба чути: Лана дель Рей заінтригувала тізером до синглу для "Ейфорії" і пішла з соцмереж
Лана дель Рей опублікувала тизер свого нового треку Watercolor Eyes, який був написаний для другого сезону серіалу "Ейфорія" (Euphoria).
Фрагмент синглу американська зірка опублікувала у своєму Instagram, але пізніше співачка закрила сторінку і знову видалила свій аккаунт в блозі, як це було у вересні. Тоді ж вона вирішила піти з усіх соцмереж.
Трек можна буде почути в третій серії другого сезону "Ейфорії", яка вийде на сервісі HBO Max в неділю, 23 січня. Назва епізоду більш ніж інтригуюча - "Роздуми: великі і маленькі хулігани".
Сингл спродюсував Назрі Тоні Атве, який працював з такими зірками, як Шакіра, Джастін Бібер і Pitbull.
Інформація про вихід нового треку співачки просочилася в мережу ще 10 січня 2022 року, 14 стало відома його назва, а вже 16 числа на YouTube-каналі серіалу "Ейфорія".
Lana Del Rey’s new song, Watercolor Eyes, will premiere on Euphoria (S2E3) on January 23rd.— Lana Del Rey Online (@LanaDReyOnline) January 15, 2022
The song is produced by Nasri Tony Atweh. pic.twitter.com/egZtKrblXs
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