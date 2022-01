Це треба чути: Лана дель Рей заінтригувала тізером до синглу для "Ейфорії" і пішла з соцмереж

Трек можна буде почути в третій серії другого сезону "Ейфорії", яка вийде на сервісі HBO Max в неділю, 23 січня. Назва епізоду більш ніж інтригуюча - "Роздуми: великі і маленькі хулігани".

Сингл спродюсував Назрі Тоні Атве, який працював з такими зірками, як Шакіра, Джастін Бібер і Pitbull.

Інформація про вихід нового треку співачки просочилася в мережу ще 10 січня 2022 року, 14 стало відома його назва, а вже 16 числа на YouTube-каналі серіалу "Ейфорія".

Lana Del Rey’s new song, Watercolor Eyes, will premiere on Euphoria (S2E3) on January 23rd.



The song is produced by Nasri Tony Atweh. pic.twitter.com/egZtKrblXs