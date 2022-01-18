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Це треба чути: Лана дель Рей заінтригувала тізером до синглу для "Ейфорії" і пішла з соцмереж

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Вівторок 18 січня 2022 13:39
Це треба чути: Лана дель Рей заінтригувала тізером до синглу для "Ейфорії" і пішла з соцмереж Лана дель Рей (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Лана дель Рей опублікувала тизер свого нового треку Watercolor Eyes, який був написаний для другого сезону серіалу "Ейфорія" (Euphoria).

Фрагмент синглу американська зірка опублікувала у своєму Instagram, але пізніше співачка закрила сторінку і знову видалила свій аккаунт в блозі, як це було у вересні. Тоді ж вона вирішила піти з усіх соцмереж.

Трек можна буде почути в третій серії другого сезону "Ейфорії", яка вийде на сервісі HBO Max в неділю, 23 січня. Назва епізоду більш ніж інтригуюча - "Роздуми: великі і маленькі хулігани".

Сингл спродюсував Назрі Тоні Атве, який працював з такими зірками, як Шакіра, Джастін Бібер і Pitbull.

Інформація про вихід нового треку співачки просочилася в мережу ще 10 січня 2022 року, 14 стало відома його назва, а вже 16 числа на YouTube-каналі серіалу "Ейфорія".

Нагадаємо, що раніше ми писали про трансформації образу Ру Беннет, головної героїні шоу Euphoria у виконанні Зендеї. Як дівчина з проблемного наркозалежного підлітка поступово перетворюється в стильну штучку?

Тим часом виконавиця ще однієї головної ролі в "Ейфорії" - трансгендерна актриса і модель Хантер Шефер заінтригувала входом у люди з партнером по шоу, актором Домініком Файком. Парочка відвідала ресторан в Західному Голлівуді.

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