Це тіло! Кім Кардашян показала ідеальну фігуру в нижній білизні

Кім Кардашьян вже активно включилася в роботу. Зірка стала активно продавати новинки свого бренду нижньої білизни Skims. Кім по своєму звичаю сама приміряла новий комплект, щоб показати, як він "працює". Справа в тому, що утягуюча білизна від Кім допомагає зробити пропорції тіла просто досконалими: фігура жінок будь-якої комплекції набуває плавниз вигинів, а форми здаються ще більш видатними. Щоб переконатися в цьому, досить поглянути на новий пост зірки.

Кім в новому комплекті (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім позує у себе в гардеробній, роблячи селфі в дзеркалі. На ній одягнуто комплект попелясто-сірого відтінку, який відмінно поєднується з кольоротипом зірки. Вона сидить на підлозі, прийнявши ефектну позу. Бездоганна постава, осина талія, апетитні груди, стрункі ноги... Але ніякої вульгарності і химерності в фото немає. Кім дивиться в камеру серйозно і впевнено. Такий звабливий у своїй простоті знімок звів з розуму фанатів.

"Королева", "Я вже чекаю цю білизна", "Вау, ти найкраща", "Мені потрібно таке ж терміново", - заходилися писати фанати. Ясно одне: нова лінія Кардашьян буде мати великий успіх.

До речі, нижню білизну Кім одягає практично під всі вбрання, що допомагає зробити всі образи досконалими.