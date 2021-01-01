ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Затьмарити всіх: топ-5 зимових образів від Кім Кардашьян на всі випадки життя

Новость на русском → США, П'ятниця 01 січня 2021 22:31
Затьмарити всіх: топ-5 зимових образів від Кім Кардашьян на всі випадки життя Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Кім Кардашьян обожнює приміряти стильні вбрання, а ми - ними надихатися. Цього разу пропонуємо "підібрати" собі дещо з гардеробу знаменитої інстадіви, щоб повторити лук цієї зими.

На зустріч з подругами

Сезон зустрічей з друзями, можливо, і затьмарений карантином, але все ж найбільш близькі люди знайдуть привід і можливість побачитися. Щоб виглядати стильно і незвично та зробити масу яскравих фото, надихаємося вбранням від Кім. Блакитні штани і тілесний гольф точно зроблять вас зіркою вечора.

Затьмарити всіх: топ-5 зимових образів від Кім Кардашьян на всі випадки життяЗатьмарити всіх? Легко! (фото: instagram.com/kimkardashian)

На побачення

В ресторані чи вдома, але романтикам точно бути! На зустріч з коханим можна одягти розкішне вечірнє плаття, прикрашене блискітками або камінням – такий сезон. Міні-плаття відмінно підкреслить достоїнства фігури і зробить вас просто чарівною.

Затьмарити всіх: топ-5 зимових образів від Кім Кардашьян на всі випадки життяКім вміє виглядати сексі (фото: instagram.com/kimkardashian)

На прогулянку

Зимові прогулянки і поїздки – відмінний привід одягти щось стильне. Кім, приміром, давно облюбувала total lookи. Пробуємо повторити один із найбільш стильних образів Кім в трендовому бежевому тоні.

Затьмарити всіх: топ-5 зимових образів від Кім Кардашьян на всі випадки життя

Бежевий в тренді (фото: instagram.com/kimkardashian)

Для дому

І будні можлно проводити стильно, впевнена Кім. Якщо ви влаштовуєте вечірку з кінопереглядами, саме те – підібрати стильний образ на основі джинсів. Рожевий спокусливий топ на товстих бретельках – найкраща пара йому.

Затьмарити всіх: топ-5 зимових образів від Кім Кардашьян на всі випадки життяДжинси - безпрограшний варіант (фото: instagram.com/kimkardashian)

На вечірку

А якщо намічається грандіозна вечірка, то без сексі-образу не обійтися. Кім, приміром, обожнює комбінезони, які вигідно підкреслюють форми. А якщо ще підсилити ефект анімалістичним принтом, буде просто вау!

Затьмарити всіх: топ-5 зимових образів від Кім Кардашьян на всі випадки життяКім обожнює зміїний принт (фото: instagram.com/kimkardashian)

Раніше сестра Кім - Хлое - показала жаркий образ для фотосесії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мода мода Кім Кардашян
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Податкова змінила рахунки для сплати ЄСВ: що важливо знати
Олександр Білоусфінансовий редактор Податкова змінила рахунки для сплати ЄСВ: що важливо знати