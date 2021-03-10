Цьому зв'язку немає назви: Демі Мур висловилася про стосунки з нинішньою дружиною Брюса Уілліса

Демі Мур продовжує дивувати громадськість своїм теплим ставленням до нинішньої дружини Брюса Уілліса, Емми Хемінг. Цього разу вона виділила актрису як жінку, яка її безмірно надихає.
Пост, присвячений головним надихаючим жінкам у своєму житті, вона приурочила до 8 Березня. І однією з них виявилася нинішня дружина Міцного Горішка.
"Емма Хемінг, я бачу в ній свою сім'ю і маю честь називати другом. Наші діти - сестри, та все ж немає назви, який наш сімейний зв'язок одне з одною. Ми - матері, сестри, яких пов'язує ця божевільна життєва пригода. Емма - гарна мати, віддана своїй родині, абсолютно чудова жінка, і тепер вона може додати в своє резюме статус бізнес-підприємця. Вона самостійно проклала шлях до створення @cocobabaofficial, випустивши перші продукти по догляду за шкірою тіла для жінок і матері! Нам всім це потрібно! Її драйв, рішучість і пристрасть піднімають настрій, вона жінка, яка неймовірно надихає", - написала Демі.
Нагадаємо, Демі Мур і Брюс Уілліс в минулому році разом проводили карантин, що викликало чимало суперечок в мережі. Але, як виявилося, колишня і нинішня дружини голлівудського актора просто обожнюють одна одну.