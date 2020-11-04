Євген Кошовий кардинально змінює образ: похвалився новою зачіскою

Євген Кошовий вирішив кардинально змінити стиль і розпрощатися зі своїм фірмовим образом "лисого з Кварталу" - для цього шоумен зібрався відростити волосся, а також обзавестися щетиною. Артист вже похвалився перед своїми шанувальниками першою за довгі роки зачіскою.

Відомий комік і керівник студії "Квартал 95" зізнався, що зважився на експеримент із зовнішністю у період тимчасової паузи між виступами. Про це Кошовий розповів у своєму Instagram в stories.

Гуморист зробив кумедне селфі в салоні авто і показав результати такого відрощування волосся - на знімку видно, що Євген, який регулярно голив голову налисо, вже обзавівся невеликим їжачком. Крім того, помітна його неголеність.

"Поки є час, спробую, як це з волоссям. І не голитися!" - підписав гуморист кадр.

Євген Кошовий похвалився їжачком на голові (фото: instagram.com/evgenii.koshevoi)

Також Кошовий записав відео з накладенням фільтрів, перетворивши себе на "інопланетянина" з круглою головою - в анонсі нового номера "квартальників" також чітко видно зачіска артиста.

Відео: Євген Кошовий в образі прибульця продемонстрував нову зачіску

Нагадаємо, нещодавно Кошовий розповів про своє волосся раніше і зізнався, що був володарем русявої шевелюри.

Як повідомлялося, днями дочка Кошового розповіла про жорсткий булінг в школі та зазначила, що учні називають її тата клоуном.