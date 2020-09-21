Їй не може бути 51! Дженніфер Лопес в пікантному бікіні вразила красою і молодістю

Фанати не вірять, що зірці 51

Дженніфер Лопес знову змусила мережу ахнути від її краси і вічної молодості. Зірка запостила фото, на якому з'явилася у відвертому бікіні. Крихітний купальник ледь прикриває спокусливе тіло співачки, яка стоїть у воді, задумливо дивлячись у бік. Гарячий образ красуні завершує маса прикрас і легкий макіяж, мокре волосся вона тримає руками. "Відпускні вібрації", – написала вона.

Нове фото співачки (фото: instagram.com/jlo)

Дивлячись на таке відверте фото своєї улюблениці, фанати не стали мовчати. Вони відзначили, що насилу вірять в вік Дженніфер, а також, що вона – справжнє натхнення. "О боже, це неможливо – 51!", "Просто королева", "Вау", "Як досі? Неймовірно, Боже, як це тіло може бути таким прекрасним...", "Ок, завтра я йду на тренування", "Джей Ло, ти просто дивовижна", "Ти виглядаєш фантастично", "Мої очі були благословенні твоєю красою", "Може бути, не варто було їсти мій тірамісу сьогодні"...

Співачка виглядає неймовірно молодо (фото: instagram.com/jlo)

Також Дженніфер згадала торішній вихід в "голій" сукні Versace, ящо став культовим. Співачка пройшлася в ньому через багато років і просто підкорила публіку своїм досконалим тілом.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес взяла участь у новій фотосесії для своєї лінії взуття. Зірка приміряла відверті вбрання в молодіжному стилі і просто підірвала мережу своєю красою.