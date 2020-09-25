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Їй точно 47? Хайді Клум у відвертому міні блиснула стрункими ногами і розкішним декольте

Автор: Lite

Зірка показала новий образ

Хайді Клум показала новий пікантний образ. 47-річна зірка одягла спокусливу міні-сукні з пишними рукавами-ліхтариками, глибоким декольте і бантом спереду актуального забарвлення в горошок. Доповнили вбрання витончені білі туфлі на шпильці, вишукана підвіска і ряд браслетів на зап'ясті. Волосся зірці уклали в пишну укладку, а макіяж зробили з акцентом на золотаве сяйво шкіри і яскраві червоні губи. Хоча все ж на першому плані в образі нестаріючої зірки були її нескінченні ноги і розкішні груди.

Новий образ зірки (фото: instagram.com/heidiklum)

Модель запостила відразу декілька фото і відео, на яких виглядає неймовірно молодою. На частині кадрів образ вона доповнила значних розмірів білим пальто-пуховиком, що нагадує ковдру. Як зазвичай, Клум сама не могла надивитися на свій лук, написавши: "Ну все, це остання"...

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Зірка виглядає розкішно (фото: instagram.com/heidiklum)

Нагадаємо, раніше німецька супермодель і мама чотирьох дітей заворожила ідеальною фігурою у максимально відвертій міні-сукні з величезним бантом. По всьому, заміжжя з молодим музикантом чарівним чином подіяло на Хайді, яка з кожним днем буквально молодіє.

Модель виглядає неймовірно молодо (фото: instagram.com/heidiklum)

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