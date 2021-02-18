Їй точно 51? Дженніфер Лопес у спокусливому купальнику блиснула витонченою фігурою

Дженніфер Лопес зараз щосили піарить свою лінію косметики JLO Beauty. З цією метою співачка навіть підготувала конкурс-челлендж для послідовувачів в Instagram. Суть його в тому, щоб показати спочатку себе в "повному" гламурі, а потім - у своєму природному вигляді.

"Настав час стати СПРАВЖНІМ! @JLo починає випробування #JLOBEAUTY #ImReel. Покажіть нам, як ви переходите від повного гламурного образу до повного сяяння у вашій шкірі! Подивіться відео #ImReel від @JLo і відтворіть своє власне", - запропонували на сторінці бренду.

Дженніфер Лопес вразила молодістю (фото: instagram.com/jlo)

Дженніфер позує спочатку з яскравим макіяжем, розкішною укладкою і в золотистому халаті. А потім за допомогою чотирьох улюблених продуктів - гелю для вмивання, сироватки, креми та бронзатора - перевтілюється на очах. Зірка постає перед нами не тільки з чистою сяючою шкірою, яка світиться здоров'ям і красою, але і в яскраво-рожевому купальнику. Виглядає вона просто шикарно, за що отримала просто шквал компліментів.

Дженніфер Лопес підкорила мережу (фото: instagram.com/jlo)

Фанати просто не вірять, що зірці 51. Багато хто запитав, може, вона використовує фільтри? Решта просто не стримували емоцій: "Ти така милашка", "Так, мамо!", "Реальна натуральна краса", "Така бездоганна королева", "Ах, я люблю це!!! Ти змусила мене світитися цим гламуром", "Давай світитися!", "Так, королева", "Ідеал", "Гарна", - пишуть їй фоловери.