Їй точно 55? Сінді Кроуфорд захопила фанатів молодим зовнішнім виглядом

Сінді Кроуфорд в цьому році виповнилося 55, але фанати відмовляються вірити в це. А все завдяки квітучій зовнішності моделі , яку вона демонструє в своєму блозі.

Сінді показала пару кадрів, зроблених на тлі океану. Одягнена вона в білу куртку з в'язаними рукавами і коміром. Образ також доповнили великі сонцезахисні окуляри. Своє розкішне волосся культова модель 90-з уклала в об'ємну зачіску. Макіяж вона зробила мінімальний, підкресливши вилиці легкими румянами, а губи - рожевим блиском.

Сінді Кроуфорд на нових фото (фото: instagram.com/cindycrawford)

"Я так люблю це лице", "Цеволосся!", "Чудова", "Ти виглядаєш чудово", "Прекрасна як завжди", "Така натуральна", "Класична краса", "Просто диво", - не можуть зупинитися фанати супермоделі.