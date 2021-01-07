ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Фантастично гарна: Катя Осадча у вишуканому образі зачарувала ніжністю

Новость на русском → Четвер 07 січня 2021 15:38
Фантастично гарна: Катя Осадча у вишуканому образі зачарувала ніжністю Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвія Агаркова

Катя Осадча та Юрій Горбунов на Новий рік встигли і вдома зустріти свято, і сходити до зіркових сусідів і друзів Потапа і Насті Каменських та повеселитися в компанії. На Різдво ведуча вирішила не тільки душевно привітати шанувальників, але і показати нову ніжну фотосесію в підкреслено жіночному і чуттєвому образі.

Телезірка постала перед фанами в елегантній сукні молочного кольору з довгими рукавах-буфами. В руках вона тримає гілочку нежніх білих квітів, посипаних сріблястим "снігом". Волосся Катя уклала в пружні локони, що обрамляють обличчя. Макіяж – максимално ніжний і природний. Особливої уваги заслуговують аксесуари – дві нитки бус, одна – перли з ніжною підвіскою-ланцюжком.

"З Різдвом! Нехай Святвечір стані годиною єднання родини, смачної куті та вкселої коляди!" - звернулася до шанувальників ведуча.

Фантастично гарна: Катя Осадча у вишуканому образі зачарувала ніжністю

Фантастично гарна: Катя Осадча у вишуканому образі зачарувала ніжністю

Катя показала чуттєвий та жіночний образ на Різдво (фото: instagram.com/kosadcha)

Чуттєва фотосесія Каті викликала захват у її шанувальників. В коментарях вони навіть порівняли ведучу з Роксоланою і завалили її цунамі компліментів.

  • Дуже красиве, ніжне фото
  • Чудово! Ніжно, стильно! Катя – красуня
  • Ви чарівна
  • Прямо Роксолана
  • Фантастична
  • Таке фото, що передає не тільки атмосферу, але і тепло
  • Чудова!
  • Така жіночна і витончена
  • Яке гарне фото,Катя! Чарівність!

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча в розкішному платті-вышивнці душевно відзначила католицьке Різдво.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Катя Осадча
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
У кроці від Білого дому: як Байден змінює Трампа на посаді президента
РБК-Українаінформаційне агентство У кроці від Білого дому: як Байден змінює Трампа на посаді президента