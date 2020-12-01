Фантастика: Олена Шоптенко захопила фанатів пристрасним танцем в обтягуючій сукні

Олена Шоптенко нещодавно заявила, що "Танці з зірками" для неї закінчилися, співачка зізналася, що в цьому році - останній сезон, а от просто танці для зірки, схоже, не закінчаться ще довго.

Танцорша і хореограф в Instagram поділилася відео, яке призвело шанувальників просто в екстаз. Олена танцює в чорному обтягуючому платті пристрасний танець і пропонує всім вибрати, які па вивчити до наступного разу. Справа в тому, що у Шоптенко є власна "рубрика" в соцмережі, вона дає уроки танців.

"В суботу у нас з вами вийшов томний ранок з румбою і, сподіваюся, ви отримали свою дозу енергії і ендорфінів. Тому що мені було дуже приємно знову з вами потанцювати і перевірити ваші домашні завдання! І тепер у мене виникло до вас традиційне питання для інформації на майбутнє. Як вам хореографія? Оцініть складність від 1-3, де 1-легкий, 2-середньої складності, 3-складна", - написала Олена.

Олена Шоптенко (відео: instagram.com/alena_shoptenko/)

"Пані, ніколи не перестану Вами захоплюватися. Ві фантастично рухаєтеся і не менш фантастично виглядаєте. Зразок для нас, жінок", "Красоточка", "Фантастично красива", - написали шанувальники під відео.

Нагадаємо, що раніше Олена Шоптенко показала один з найбільш трендових луків осінньо-зимового сезону. Хореограф запостила знімок в куртці-оверсайз з капюшоном бежево-сірого кольору. У тон до неї Олена вибрала сумку-гаманець. Високі джинси з розрізами, туфлі з гострим носком, зірка в черговий раз показала стильний стріт-стайл образ, який надихає ретельно вибирати одяг, перш ніж вийдеш з квартири!