Фігура мрії: Бейонсе в розкішній блузі і міні-спідниці підірвала мережу

Бейонсе показала новий образ, який підкреслив її розкішну фігуру. Співачка приміряла класичну приталену блузку з довгими рукавами, а доповнила її спокусливою шкіряною спідницею яскраво-червоного кольору з широким ременем на талії. Із взуття вона обрала туфлі на шпильках, в руки взяла сумочку такого ж відтінку і круглі окуляри. Завершили образ великі аксесуари: кольє на шиї і масивні сережки. Вийшло сексуально і стильно!

Ролик з'явився на сторінці діви Instagram всього кілька годин тому, хоча зроблений раніше. У ньому панує атмосфера Дня всіх закоханих.

В кадрі королева r&b-сцени спокусливо кружляє, демонструючи розкішне тіло. Тут є також маса деталей, притаманних свята любові: квіти, солодощі, подарунки і милі малюнки. А в кадрі також миготить і дочка Бейонсе, яку мама ніжно цілує.

Співачка в новому образі (відео: instagram.com/beyonce)

Також раніше Бейонсе показала черговий провокаційний образ для своєї марки одягу. Співачка позує у рожевих бікіні з високою посадкою і топі з довгими рукавами, а завершують лук високі білі кеди і окуляри cat eye.

Бейонсе обожнює провокаційні образи (фото: instagram.com/beyonce)